Погрузили как военных и увезли на передовую: видео с депутатами на Донбассе

Слуги народа пробудут у военных два дня, там же и заночуют

Около 100 нардепов от "Слуги народа" приехали на Донбасс и прямо с вокзала их забрали на армейских бусах и военных грузовиках.

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Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Pavlovsky News.

Еще до приезда депутатов в прифронтовой Константиновке к вокзалу подъехали военные броневики…

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… а также бусы с армейскими номерами.

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Глава фракции Давид Арахамия заявил, что хотели поездку сделать без прессы, без лишнего пиара, но СМИ все равно о ней узнали. По его словам, депутаты переходят в полное подчинение военных, которые и будут их возить по зоне ООС.

После приезда "слуг" погрузили в военные грузовики, некоторые разъехались на бусах, и отправились в расположения воинских бригад.

Видео: PavlovskyNEWS/Telegram

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Отметим, на днях политический аналитик Петр Охотин в эфире телеканала "Украина 24", комментируя поездку "слуг народа" на Донбасс, говорил, что депутаты получат хорошую прививку реальностью. Он считает, что это будет полезно для них.

Напомним, во время вчерашнего выступления в Верховной Раде президент Владимир Зеленский называл главные достижения за последний год по установлению мира на Донбассе. По его словам, важно не только окончание войны, но и возвращение территорий и пленных украинцев. Важный момент – на фронте перестали гибнуть военные благодаря рекордно продолжительному перемирию.

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