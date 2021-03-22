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Погромами на Банковой займутся МВД и СБУ: заявление Кабинета министров

22 марта, 12:45

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Произошедшее под ОПУ противоречит европейским ценностям, говорят министры

Кабинет министров осудил погромы на Банковой, призвав СБУ и МВД провести расследование и дать правовую оценку инциденту.

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Об этом говорится в совместном заявлении членов правительства.

В Кабмине напомнили, что украинцы имеют право на мирный протест, вот только этот митинг оказался не совсем мирным. Правительство осудило вандализм и надругательство над государственными символами во время акции протеста.

"Неправомерные действия, которые состоялись под Офисом президента 20 марта, неприемлемы и противоречат европейским ценностям, которые закреплены в Конституции Украины. Правительство призывает всех граждан воздерживаться от подобных действий и реализовывать свои права исключительно мирным путем", – говорится в заявлении.

При этом Кабмин ожидает от МВД и СБУ проведения расследования и требует соответствующую правовую оценку.

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Как сообщали новости "Сегодня", вечером 20 марта под Офисом президента вспыхнули беспорядки во время акции протеста в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко. Митингующие обрисовали фасад здания, разбили стекла во входных дверях, пытались сжечь табличку с надписью "Офис президента", жгли файеры и пускали салют. В МВД заявили, что уже задержали одного активиста и на примете другие "особо активные" участники протеста. В Офисе президента оценили ущерб в два миллиона гривен.

Тем временем в ОПУ назвали погромы на Банковой актом вандализма, а не акцией протеста. Более того, фракция "Слуга народа" даже намерена созвать внеочередное заседание Рады, чтобы выяснить, кто на самом деле стоит за этим митингом.

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протесты Кабинет министров Офис президента

Источник: Сегодня

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