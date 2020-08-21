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Пограничники в усиленном режиме: какая ситуация на границе с Беларусью

21 августа, 11:54

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Перемещений военной техники белорусов по ту сторону границы не наблюдалось

Ситуация на границе с Беларусью пока спокойная, однако пограничники усилили контроль в связи с событиями, которые происходят в соседней стране.

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Об этом сообщил "Укринформу" спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По его словам, сейчас ситуация на границе спокойная и на данный момент нет никаких нестандартных ситуаций или провокаций.

"Сейчас границу с Беларусью мы охраняем в усиленном варианте, поскольку ситуация в этой стране достаточно беспокойная. После начала эскалации ситуации в Беларуси мы перешли на усиленный режим", – сказал Демченко.

Также он сообщил, что перемещений военной техники по ту сторону границы не наблюдалось.

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Сейчас на границе работает семь пунктов пропуска, ежедневно границу пересекают 4-5 тысяч человек.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что развернул и привел в боевую готовность войска на границе. Он уверен, что на сегодняшний день есть угроза не только внутри страны, но и за ее пределами.

Отметим, что пока белорусский президент боится только войск НАТО, который проводят учения неподалеку от Беларуси. Однако у Лукашенко есть одна любопытная опция – он может сослаться на договор о Союзном государстве и позвать на помощь российские войска, а это уже создает опасность для нашей страны. Военный эксперт, заместитель директора по международным вопросам Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь объяснил нам, какая угроза для Украины.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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