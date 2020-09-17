Пограничники готовы сдержать хасидов, если они пойдут на "прорыв"

Ситуация на границе с Беларусью, где собрались тысячи паломников-хасидов, желающих встретить иудейский Новый год Рош ха-Шана в украинской Умани, остается напряженной. Однако пограничники готовы вместе с Нацполицией и Нацгвардией обеспечить охрану границы в случае попытки нарушить ее хасидами.

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Об этом журналистам в пункте пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью в Черниговской области сообщил первый заместитель председателя Госпогранслужбы Украины генерал-майор Владимир Никифоренко, сообщает Укринформ.

"У Госпогранслужбы достаточно сил и средств, чтобы обеспечить надежную охрану государственной границы. А на сегодняшний день мы еще и тесно взаимодействуем с Национальной полицией и Нацгвардией. Их резервы тоже находятся здесь, рядом с нами, и мы уверены в том, что свою задачу выполним", – сказал генерал.

Он напомнил, что усиление участка украинско-белорусской границы в районе "Новых Яриловичей" произошло после того, как сюда прибыли хасиды.

Также напомним, 16 сентября Кабмин поддержал закрытие пункта пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью.

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Ранее мы сообщали, что Израиль просит Украину впустить хасидов из гуманитарных соображений. Глава МВД Израиля Арье Дери обратился к президенту Владимиру Зеленскому.

Также напомним, несмотря на ограничения въезда, один из паломников-хасидов попытался незаконно перейти границу, обойдя пункт пропуска. Нарушитель границы, гражданин Израиля 1978 года рождения, сразу был задержан пограничным нарядом.

Кроме того, наплыв хасидов на границе пограничники мониторят с вертолетов:

Видео: ГПСУ

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