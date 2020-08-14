Погибших во время протестов в Беларуси может оказаться значительно больше – ООН

Число погибших во время протестов в Беларуси может оказаться значительно выше официальных данных. Об этом заявила специальный докладчик ООН по ситуации с правами человека в Беларуси Анаис Марен, – пишет ТАСС.
"Нам уже известно о двух погибших, но есть неподтвержденная информация о еще минимум четырех погибших", — заметила она.
Также, по ее словам, есть много пропавших без вести.
"Ко мне обращаются семьи, которые не слышали ничего о своих близких уже несколько дней. Люди просто пропали и на данный момент не известно, где они", — добавила Марен.
Ситуация с поиском людей "становится более хаотичной и из-за перекрытий интернета".
"Конечно, понадобится прозрачное расследование. Смогут ли его обеспечить белорусские власти, я пока не могу сказать", — резюмировала она.
Напомним, что государственные СМИ Беларуси писали, что один из погибших был "уголовником, который ранее был осужден за убийство".
Стоит отметить, что, по версии властей, в руках у демонстранта сработало взрывное устройство, хотя, судя по опубликованному видео, протестующий просто стоял в десятке метров от силовиков.
Внимание! Видео содержит элементы смерти, жестокости и насилия (18+)
Напомним, также в Гомеле после задержания умер 25-летний парень.
Ранее послы ЕС возложили цветы на месте гибели протестующего в Беларуси.
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