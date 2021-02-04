"Погибла молодая женщина-врач": Зеленский отреагировал на трагедию в Запорожье

Президент уже отправил на место трагедии министра и замминистра

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования близким и родным погибших в больнице Запорожья, где случился пожар. Он пообещал, что государство исправит ситуацию для недопущения подобных трагедий в будущем.

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Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Особенно он сожалеет, что трагедия случалась в том месте, где обычно "людям дарят здоровье".

"Теперь же трое пациентов и молодая женщина-врач там погибли. Есть пострадавшие. Мои искренние соболезнования. Государство будет исправлять эту ситуацию, чтобы предотвратить подобное в будущем", – отметил Зеленский.

Президент отправил в Запорожье главу Минздрава Максима Степанова и заместителя председателя ГСЧС Олега Мельчуцкого.

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Как сообщали новости "Сегодня", в Украине хотят увеличить штрафы за нарушение пожарной безопасности. Верховная Рада пока только приняла соответствующий законопроект в первом чтении.

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