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"Подсчет голосов явно затягивается": Фесенко указал на проблему с итогами выборов

28 октября, 05:18

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Вокруг подсчета голосов идет большая, но скрытая борьба, считает политолог

В Украине продолжают подсчет голосов на местных выборах. Политолог Владимир Фесенко считает, что этот процесс явно затягивается, и призвал лидеров политических партий обратить на это особое внимание.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Аналитик отметил, что есть проблема с подсчетом голосов не только за партии, но и за мэров, где не должно было возникнуть затягивания процесса.

"Подсчет голосов по местным выборам явно затягивается. Формально это можно объяснить новой избирательной системой, при которой можно было голосовать не только за партию, но и за конкретного кандидата в партийном списке. Определение победителей среди кандидатов по партийным спискам действительно затягивает подсчет голосов. Но такой проблемы нет при подсчете голосов на выборах мэров городов. Однако и здесь нет даже предварительных результатов", – написал Фесенко.

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Политолог подозревает, что вокруг подсчета голосов идет большая, но скрытая борьба (возня, сомнительные манипуляции и т. п.), возможно, торги между местными "стейкхолдерами".

"Я бы советовал сейчас всем партийным руководителям (из разных партий – и правящей, и оппозиционных), особенно в Киеве, обратить на эту ситуацию особое внимание и не верить на слово информации с мест, а тщательно ее перепроверять. А то могут быть неприятные сюрпризы", – подчеркнул политический эксперт.

Как сообщали новости "Сегодня", на местных выборах 25 октября отмечена самая низкая явка в истории Украины. В Центральной избирательной комиссии заявили, что явка составила всего 37%. Для сравнения с выборами в 2015 году: тогда было 46,6%. Больше всего шли голосовать в Тернопольской области – 46,67%, а самая низкая явка – в Донецкой области (31,77%). В свою очередь замглавы ЦИК Сергей Дубовик отмечал, что второй тур выборов мэров в некоторых городах может пройти в декабре. Такая задержка может произойти из-за судебных разбирательств.

Также мы писали, в каких городах будет второй тур выборов.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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результаты подсчет голосов Владимир Фесенко выборы 2020

Источник: Сегодня

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