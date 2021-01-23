Подрывает авторитет Украины: Ляшко о заказном убийстве в СБУ

Заказное убийство в рядах СБУ – это прямая угроза для каждого украинца и национальной безопасности Украины.

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Об этом заявил Олег Ляшко в прямом эфире на своей странице в Facebook, комментируя задержание полковника спецподразделения СБУ по подозрению в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ по заказу экс-заместителя руководителя СБУ.

"Во что превратили эту контору? Разборки в стиле 90-х. Только они хуже, чем между бандитами, так как СБУшники прикрываются законом, прикрываются корочкой, имеют табельное оружие и заказывают друг друга. Где в такой стране колхозник, учитель, доктор, рабочий правду найдет? Кто может рассчитывать на защиту, если у СБУшников нет времени нас защищать? Они все свои возможности тратят на крышевание контрабанды и заказ убийств из-за этого конкурентов ", – возмутился Ляшко.

Лидер Радикальной партии подчеркнул: такие разборки подрывают авторитет страны в мире, и виновата в этом власть, которая назначает глав силовых структур.

"Зеленский, во что ты превратил страну, превратил СБУ – в посмешище на весь мир. Вы можете представить, чтобы заместитель директора ЦРУ заказывал убийство своего коллеги-заместителя директора ЦРУ за крышевание контрабанды или наркотрафика на мексикано-американской границе? Это даже в фильмах о Джеймсе Бонде никто не придумал, потому что никому в голову такая глупость не пришла", – сказал Ляшко.

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Лидер Радикальной партии обратился к парламентариям и призвал инициировать создание временной следственной комиссии по расследованию подготовки убийств высшим руководством СБУ.

"История с подготовкой убийств в СБУ и история с провалом операции по задержанию "вагнеровцев" должны стать предметом парламентского расследования и расследования правоохранительных органов. Разумеется, при нынешней власти это невозможно. Поэтому это сделает наша команда сразу, когда сменится власть. Все эти истории показывают, что те, кто управляет нами – натуральные черти, у которых мозгов нет, ни совести, жадные голодные черти, которые просто грабят. Потому что они точно знают, что им недолго осталось с такой политикой", – отметил Ляшко.

Напомним, сегодня Служба безопасности Украины подтвердила информацию о задержании своего действующего работника, а также о срыве покушения на убийство другого служащего.

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