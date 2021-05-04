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Подписание Декларации о европейской перспективе Украины приближает полноценную интеграцию в ЕС – Зеленский

4 мая, 20:19

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Украина считает неотъемлемыми ценностями свободу, суверенитет, демократию, верховенство права, равенство и солидарность

Президент Владимир Зеленский вместе с лидерами Польши, Эстонии, Латвии и Литвы на торжествах по случаю 230-й годовщины принятия Конституции Речи Посполитой подписал пятистороннюю декларацию, что объединяющаяся Европа должна быть открытой для всех стран и народов, разделяющих общие ценности.

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Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Во время визита состоялась дискуссия лидеров пяти государств по нашему общему будущему в Европе и основным вызовам, стоящим перед европейцами. Было подтверждено, что неотъемлемыми ценностями для нашего общества являются свобода, суверенитет, территориальная целостность, демократия, верховенство права, равенство и солидарность.

По мнению Зеленского, подписание декларации – это важный сигнал поддержки евроинтеграционных стремлений Украины.

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Кроме того, украинский лидер и его польский коллега президент Дуда подписали совместную двустороннюю Декларацию о европейской перспективе Украины. Это уже второй подобный документ, заключенный Украиной с государством Евросоюза. Как известно, в марте этого года была подписана декларация с Литвой. Текст совместной декларации лидеров закрепляет, что наше государство имеет европейскую перспективу в соответствии со статьей 49 Договора о Евросоюзе.

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Напомним, Дуда заявил, что на саммите Североатлантического альянса, который пройдет 14 июня в Брюсселе, поднимут вопрос вступления Украины в НАТО.

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