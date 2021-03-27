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Подписал распоряжения: Разумков анонсировал два внеочередных заседания Рады

27 марта, 17:59

Виктория Барановская Виктория Барановская

Они пройдут 30 марта

Во вторник, 30 марта, состоятся два внеочередных заседания Верховной Рады

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Об этом написал в Facebook глава парламента Дмитрий Разумков.

"Только что подписал два распоряжения о проведении внеочередных заседаний парламента во вторник, 30 марта", - рассказал Разумков.

Он написал, что первое внеочередное заседание инициировал президент Украины Владимир Зеленский. Оно начнется в 13:00.

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"На заседании среди прочих вопросов будет рассматриваться проект закона об оказании помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19 (рег. № 5300)", – отметил глава Рады.

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После него в связи с обращением 156 народных депутатов состоится следующее внеочередное заседание. На нем должны рассмотреть 19 законодательных инициатив.

Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада ушла на карантин из-за локдауна. Депутаты возобновят работу в пленарном режиме с 12 апреля.

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Верховная Рада заседание Владимир Зеленский Дмитрий Разумков
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