"Подлый, опасный". Мендель резко выступила против Порошенко

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель резко раскритиковала пятого главу государства Петра Порошенко, заявив, что тот представляет угрозу для страны и действует на ее разделение.

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Об этом она заявила в интервью Гордон.

"Подлый, пользуется очень грязными инструментами, опасный", – так Мендель охарактеризовала Порошенко.

По ее словам, экс-президент ничего полезного для государства не сделал, а занимается только обвинениями в адрес новой власти. При этом, по словам Мендель, он "идентичен" с попавшим под санкции народным депутатом Виктором Медведчуком.

"Они идентичны, как по мне. Они оба работают на разделение страны ... Они действуют одинаковыми способами, они никак не влияют на единство страны, не помогают вернуть наши оккупированные территории, не помогают двигаться к миру и восстанавливать украинскую экономику", – сказала спикер Зеленского, добавив, что у Порошенко нет шансов опять стать президентом.

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Напомним, что в феврале Петр Порошенко призывал власти закрыть телеканал "НАШ", назвав его "главным рупором российской пропаганды".

А в январе его заметили на шикарной яхте возле одного из тихоокеанских курортов. Позже стало известно, кому принадлежит судно.

Видео: Сегодня

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