Подкупала избирателей: жительнице Херсона объявили о подозрении

За изменение избирательного адреса она перечисляла средства на карточки

Жительнице Херсона сообщили о подозрении через подкуп избирателей и махинации с регистрацией избирательных адресов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Правоохранители установили, что женщина подыскивала людей, находящихся в затруднительном материальном положении, и за переданную им сумму денег использовала электронные подписи граждан, подавая от их имени в орган ведения Реестра избирателей фальсифицированы заявления о перерегистрации места голосования в пределах отдельного избирательного участка на Херсонщине.

После отражения в указанном реестре измененных сведений она перечисляла средства на карточки людей.

Так, ей сообщили о подозрении по фактам подкупа избирателей и внесения в Государственный реестр избирателей недостоверных сведений об изменении избирательного адреса жителей региона (ч. 2 ст. 160, ч. 1 ст. 158 УК Украины).

В свою очередь в Закарпатье СБУ разоблачила схему подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов на пост главы объединенной территориальной общины.

По предварительной версии правоохранителей, группа человек, среди которых ранее судимые за тяжкие преступления, организовали подкуп избирателей в пользу одного из кандидатов. Для подтверждения они требовали у граждан копии паспортов. Стоимость каждого "голоса" составляла 1 тыс. грн.

Правоохранители начали производство по ст. 160 Уголовного кодекса Украины и задержали трех фигурантов во время того, как они получали часть средств в размере 17 тыс. грн. Сейчас решается вопрос о задержании злоумышленников.

Напомним, в Киеве за голосование за определенного кандидата в депутаты гражданам предлагали 1000 грн вознаграждения.

Отметим, в Уголовном кодексе Украины существуют четыре статьи, предусматривающие уголовное наказание за нарушение избирательного законодательства. В частности, предусматривается максимальное лишение свободы сроком до 10 лет, а за подкуп избирателей, в том числе до 7 лет.

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