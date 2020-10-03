Подкуп избирателей на Черниговщине: заведено уголовное дело

По делу о подкупе избирателей на 208-м мажоритарном округе в Бахмаче Черниговской области правоохранители открыли уголовное производство.
Об этом советник министра внутренних дел Иван Варченко заявил в эфире телеканала "Украина 24".
"Сейчас проводяться дополнительные следственно-оперативные действия, продолжается документирование преступления. Мы уже имеем все признаки уголовного преступления по 160-й статье Уголовного кодекса Украины (Подкуп избирателя, участника референдума. – Ред.), которая предусматривает наказание за подкуп избирателей, – заявил советник главы МВД.
Он добавил, что, по подсчетам следствия, в сеть в Бахмачском районе были вовлечены тысячи людей, однако отказался назвать имя кандидата в депутаты, за которого хотели купить голоса избирателей.
Напомним, по данным полиции, мошенники располагали данными пяти тысяч человек, которых они намеревались подкупить.
Голоса скупали в пользу одной из политических сил и кандидата в депутаты Верховной Рады по 208-му округу, где будут выбирать нардепа-мажоритарщика вместо Валерия Давыденко, тело которого обнаружили в мае в его же офисе в Киеве.
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