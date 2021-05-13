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Поддержать Медведчука пришли "люди в черном". Что происходит под зданием суда (фото, видео)

13 мая, 13:23

Денис Беспалов Денис Беспалов

Людей спортивной комплекции, которые пришли поддержать нардепа, Медведчук назвал патриотами

Коллаж

Коллаж

Возле стен Печерского суда, где будут рассматривать вопрос о мере пресечения для народного депутата Виктора Медведчука собралось большое количество людей спортивной комплекции.

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Обстановка возле здания, где суд рассмотрит дело Медведчука.

Обстановка возле здания, где суд рассмотрит дело Медведчука. / Фото: Сегодня

Когда к зданию подъехал Медведчук, они сделали цепь, чтобы нардеп мог беспрепятственно пройти ко входу и выступить перед журналистами.

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Обстановка возле здания, где суд рассмотрит дело Медведчука.

Обстановка возле здания, где суд рассмотрит дело Медведчука. / Фото: Сегодня

На вопрос журналистов, кто эти "люди в черном", Медведчук ответил, что они не являются его охраной.

Обстановка возле здания, где суд рассмотрит дело Медведчука.

Обстановка возле здания, где суд рассмотрит дело Медведчука. / Фото: Сегодня

"Это патриоты, которые являются сторонниками нашей партии", – сказал он.

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Обстановка возле здания, где суд рассмотрит дело Медведчука.

Обстановка возле здания, где суд рассмотрит дело Медведчука. / Фото: Сегодня

После этого Медведчук вошел в здание.

Медведчук вошел в здание суда Видео: Сегодня

Под судом в настоящий момент сохраняется спокойная обстановка. Большая часть присутствующих – это "люди в черном" и журналисты.

Смотрите онлайн-трансляцию из зала Печерского суда Киева.

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Все подробности в спецтеме Суд над Медведчуком

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