Под угрозой безвиз и миллиард от МВФ: в ЕС отреагировали на решения КСУ

Решение Конституционного суда по антикоррупционному законодательству обеспокоило Европейский Союз и теперь появилась реальная угроза приостановления безвизового режима с ЕС, а также это может повлиять на сотрудничество с Международным валютным фондом.

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Об этом заявил в своем письме посол Украины в ЕС Николай Точицкий, передает "Европейская правда".

По его словам, в Евросоюзе пока неофициально говорят, что отмена антикоррупционных полномочий Национального агентство по предотвращению коррупции и уголовной ответственности за недостоверное декларирование является достаточным основанием для начала запуска Европейской комиссией механизма временной приостановки действия безвизового режима. По мнению европейцев, Украина отходит от антикоррупционного критерия, в результате выполнения которого был введен безвизовый режим.

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Точицкий напомнил, что независимость, институциональная способность и устойчивость антикоррупционной инфраструктуры является важным критерием в отношениях с ЕС для:

сохранения безвизового режима поездок граждан Украины в ЕС;

сотрудничества с МВФ и получения 1,2 млрд евро;

интеграции в энергетический рынок ЕС;

распространение на Украину режима внутреннего рынка в сфере телекоммуникаций;

интеграция в единый цифровой рынок.

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Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины по представлению группы народных депутатов признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников (366-1 Уголовного кодекса "Декларирование недостоверной информации") и необходимости электронного декларирования ими своих доходов. В КСУ объяснили скандальное решение.

В свою очередь НАПК заявляет, что суд своим решением заблокировал назначение победителей выборов. Антикоррупционеров лишили доступа к государственным реестрам, которые необходимы для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

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