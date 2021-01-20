Почему все внимание в США сейчас приковано к Камале Харрис

20 января 2020 года ознаменуется неординарным событием в политической истории США, которое уже давно обсуждается едва ли не больше, чем вступление в должность нового президента Джо Байдена и которое способно на годы вперед задать тренды в сильнейшем государстве мира.

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Впервые в истории США вторым человеком в государстве, вице-президентом, становится женщина. И впервые в истории – человек с "цветной кожей", одновременно с афроамериканскими и азиатско-американскими корнями. Это Камала Харрис.

Жемчуг для Камалы

"Камала Харрис творит историю" – так озаглавило посвященный вице-президенту материал издание Usa Today. "Камала – переломный момент" – утверждает заголовок San Francisco Chronicle.

Американские СМИ сравнивают Харрис с Мартином Лютером Кингом и Джоном Кеннеди. В честь нее изготавливают фрески и рисуют картины. В школы США уже разослали программу урока, который будет посвящен Камале Харрис.

Соцсетями ширится флешмоб, в ходе которого сотни тысяч, если не миллионы, женщин решили повытаскивать из бабушкиных сундуков или срочно купить украшения из жемчуга и надеть их 20 января, в день инаугурации, в знак поддержки и симпатии к Харрис. Жемчуг называют "фирменным знаком" Камалы, она говорила, что носит бусы, колье и серьги из него всю свою взрослую жизнь.

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/ Фото: Reuters

Почему же избрание женщины на пост вице-президента США вызвало такую бурную реакцию?

Это может показаться странным, но, несмотря на то, что Америка позиционирует себя как центр демократии, ее традиции довольно патриархальны и даже архаичны. Если в Европе женщина в высших эшелонах власти воспринимается уже довольно обыденно, то в США это – явление крайне редкое. Так что избрание Камалы Харрис на пост вице-президента – серьезная заявка на будущие перемены.

"На волосок от Овального кабинета"

Еще одним объяснением такого ажиотажа вокруг Камалы Харрис является, собственно, ее должность.

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По закону у вице-президента не так уж много полномочий и обязанностей. Точнее, у него может быть ровно столько полномочий и задач, сколько передаст ему президент.

А в американской Конституции записана лишь одна обязанность вице-президента: сменить президента США на этом посту в случае его смерти, отставки или отречения от должности.

Учитывая возраст Джо Байдена – 78 лет – многие эксперты не исключают, что Камале Харрис придется-таки выполнить свой конституционный долг. То есть какое-то время выполнять обязанности президента США. Стоит ли упоминать о том, что, если такое произойдет, это будет первая женщина-президент в истории США.

"Демократы будут делать сейчас основную ставку именно на Камалу Харрис. Потому что период президентства Байдена может стать периодом самого короткого президентства. Ему уже 78 лет, и 4 года он может просто физически не выдержать. Поэтому есть вероятность, что она будет исполнять обязанности президента до следующих выборов", – говорит экономический эксперт Алексей Кущ.

Но даже если здоровье Байдена его не подведет на протяжении всего президентского срока, весьма маловероятно, что он станет баллотироваться на второй срок. В то же время ряд экспертов уже сейчас прочат победу на следующих президентских выборах в США именно Камале Харрис. А уж ей-то возраст (56 лет) вряд ли помешает баллотироваться еще и на второй срок.

"Сейчас республиканцы находятся в состоянии полного политического разгрома. Я думаю, что они выпали из политической жизни США как минимум на три политических цикла. И, скорее всего, после Байдена как раз Камала Харрис может стать первой женщиной – президентом США", – считает Алексей Кущ.

Поэтому уже сейчас американцы говорят о Харрис: "На волосок от Овального кабинета".

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REUTERS/Kevin Lamarque / Фото: Reuters

Кстати, по протоколу, вице-президент США принимает присягу раньше президента. Поэтому формально несколько минут между их присягами – то время, когда страной управляет вице-президент. Хотя юристы уверяют, что это не так – мол, такой нюанс не упоминается ни в одном законе.

Почему выбирают женщин

Считается, что женщины в политике более мягки, больше способны идти на компромиссы, а не на конфронтацию. На практике это, конечно, не всегда так. Вспомним хотя бы Маргарет Тэтчер, которую называли "Железная леди". Но, если общество выбирает женщин-политиков, это означает, что в этом обществе есть запрос на политиков, способных улаживать конфликты и договариваться, подчеркивает социолог Андрей Еременко.

"Общество, которое массово выбирает женщин на топ-посты, требует от своих политиков компромиссов. Плюс есть еще одна тенденция. Общество стареет. Люди стали жить дольше. А у среднего человека с возрастом меняются ценности с ценностей развития на ценности сохранения, ценности компромисса и мира. Соответственно, чаще выигрывают политики, которые, по мнению избирателя, способны это обеспечить. Поэтому цепочка именно такая: общество изменилось, оно стало старше, ценность человеческой жизни возросла, соответственно, оно стало больше требовать компромиссов и поэтому стало чаще выбирать женщин", – говорит Андрей Еременко.

Такая тенденция наблюдается сейчас во всем мире.

"Исследование мировых ценностей Рональда Инглхарта свидетельствует, что сейчас многие страны становятся менее патриархальными, менее традиционными, менее религиозными. Женщина-политик уже воспринимается нормально, но, тем не менее, они все равно находятся в меньшинстве. Например, в Украине среди избранных мэров женщин – не более 25%. С одной стороны, женщины сами менее склонны баллотироваться. С другой стороны, при прочих равных мужчины в построении карьеры имеют, что называется, фору еще и из-за того, что женщина на несколько лет вынужденно выпадает из общественной жизни из-за рождения ребенка. Европейские страны как-то это купируют. Но США – это не европейские струны, у них с социальными гарантиями все обстоит хуже, чем в Европе, поэтому там не так много женщин в политике", – объясняет Андрей Еременко.

Однако в США, раздираемых в последнее время социальными и расовыми конфликтами, сейчас происходит настоящая феминистическая революция. Причем среди женщин, которые войдут в команду Байдена, многие с цветной кожей.

"Например, Совет экономических консультантов при президенте – ключевой орган, который формирует экономическую политику – сейчас возглавляет Сесилия Роуз. Она вторая или третья женщина и первая афроамериканка на этом посту. Да и в составе Совета из трех человек две женщины. Еще один ключевой орган – федеральное Бюджетное управление, которое формирует политику распределения денег и социальную политику – тоже возглавит женщина, Ниира Танден, выходец из семьи индийских эмигрантов. А мозговым центром в команде Байдена является Джанет Йеллен, которая станет министром финансов, а раньше возглавляла Федеральную резервную систему США. Добавлю, что именно на тот период приходятся рекордные темпы роста экономики США и минимальная безработица", – перечисляет Алексей Кущ.

А Камала Харрис станет двигателем и промоутером этой команды, говорит эксперт.

"Кеннеди в юбке"

Как может проявить себя Камала Харрис на должности вице-президента? Станет ли она американской "Железной леди", или стиль ее руководства будет другим?

Алексей Кущ считает, что стиль Харрис будет продиктован задачами, которые перед ней стоят. И это не будет стиль "Железной леди".

"Демократы сейчас реализуют модель социального управления. Она предполагает отказ от различий по расе, по гендеру и по классу. Ставка будет делаться на усиление социальной политики и на коммуникации с людьми. И Камала Харрис должна стать основным коммуникатором. Потому что Байден в силу его возраста и физиологических ограничений не сможет активно в этом участвовать. Задача Харрис – завоевывать народную любовь. Она должна будет стать таким Кеннеди, только в женском облике", – говорит Алексей Кущ.

Как в США готовились к инаугурации нового президента, смотрите в сюжете:

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