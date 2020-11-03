Почему Маркива ненавидела российская пропаганда: 5 причин

Оправдание Апелляционным судом Милана бывшего бойца Нацгвардии Виталия Маркива, которого обвиняли в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова на Донбассе стало мощным ударом по российской пропаганде, которая бросила все силы на то, чтобы сгноить украинца за решеткой.

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Сайт "Сегодня" собрал пять причин, почему российская пропаганда так ненавидела Маркива:

Российские СМИ демонизировали Евромайдан, называя массовое движение украинцев "беспорядками", а потом рассказывали о добровольческих батальонах, отправившихся на Донбасс (по российской версии – на "юго-восток") для защиты территориальной целостности Украины, называя их не иначе, как "карательными отрядами". Поэтому Маркив, прошедший Майдан и воевавший в составе подразделений Нацгвардии на Донбассе, тоже превратился в "карателя", которому якобы место только за решеткой.

Рупоры Кремля уверяют, что в Украине – гражданский конфликт. Однако Маркив на допросах опровергал этот тезис, заявляя, что ВСУ и Нацгвардии на Донбассе противостояли не только пророссийские местные боевики, но и кадровые российские военные, на которых и лежит вина за гибель итальянского репортера.

Большая часть доказательств против Маркива, представленных итальянской прокуратурой, это были сообщения пропагандистского телеканала Russia Today и сайта "Русская весна". При этом прокуроры заявили, что не считают сообщения RT решающими в приговоре, однако присяжным запрещено было обсуждать, что именно убедило их в вине Маркива. Но появление в суде пропаганды и дезинформации, независимо от ее убедительности, вызвало тревогу у экспертов и политиков.

Приговор Маркиву, вынесенный независимым судом в стране Западной Европы, российская пропаганда представляла как подтверждение своего тезиса о том, что "украинская армия совершает массовые преступления на Донбассе", а теперь получается, что преступления совершают как раз подпитываемые Россией боевики.

Кроме того, осуждение Виталия Маркива, как и возвращение России в ПАСЕ в 2019-м, преподносились как результат изменения настроений в Европе, "усталости" от Украины и войны на Донбассе. Однако Европа решением Миланского апелляционного суда показала, что хоть и через три года после ареста украинца, но все же готова признать свою неправоту и оправдать невиновного.

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Напомним, Виталий Маркив был арестован в Италии 30 июня 2017 года, когда приехал навестить живущую на Апеннинах мать, и с тех пор находился под арестом. Его обвинили в убийстве итальянского фоторепортера Андрея Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших в результате минометного обстрела в районе Андреевки 24 мая 2014 года на Донбассе. Год назад суд Падуи признал его виновным иприговорил к 24 годам лишения свободы, при том что прокурор настаивал на 17 годах. Сам Маркив свою вину не признал.

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Однако 1 октября итальянский суд принял решение пересмотреть подлинность доказательств стороны обвинения в деле Маркива из-за переводчицы, которая отказалась от своих слов. Читайте подробнее,что именно так заинтересовало итальянский суд.

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Адвокаты Виталия настаивали на приобщении к доказательной базе суда экспертиз, сделанных украинскими экспертами, которые показывают, что нацгвардеец на расстоянии в 1700 метров за деревьями и кустами не мог видеть Роккелли и его спутников и тем более стрелять на поражение из автомата Калашникова.

После этого итальянский апелляционный суд отверг важное "доказательство" против украинца.

Видео: facebook.com/denisovaombudsman

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