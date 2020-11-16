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Почему для Украины хорошо, что президентом Молдовы стала Майя Санду: четыре причины

16 ноября, 18:06

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Результаты выборов в Молдове перезагрузят украинско-молдавское партнерство, считают в Офисе президента

Победа Майи Санду на выборах президента Молдовы – это очень хороший знак для Украины, поскольку она нацелена и на партнерство, и на евроинтеграцию, и на еврореформы и поддерживает суверенитет нашей страны.

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Об этом написал в своей колонке на Европейской правде заместитель руководителя ОПУ, дипломатический советник президента Украины Игорь Жовква.

Он отметил, что в последние годы двусторонний диалог между Украиной и Молдовой значительно замедлился, а контакты на уровне глав государств вообще были поставлены на паузу.

Чиновник назвал четыре причины, чем так важен для Украины новоизбранный президент Молдовы:

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  1. Во время визита в Киев в 2019 году в качестве премьера у Санду с Зеленским сложились теплые отношения. И во время переговоров Украина увидела конструктивный подход Майи Санду, ее открытость к углублению добрососедских и партнерских отношений: "Поэтому ее избрание именно президентом особенно весомо".
  2. Санду считает Крым украинским, и ее победа важна для фиксации неизменности политики Кишинева по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.
  3. Избрание Майи Санду – это также подтверждение неизменности европейского выбора Молдовы, ее движения в направлении европейских реформ. Здесь подходы совпадают с украинскими.
  4. Ее победа имеет значение с точки зрения безопасности и стабильности как в Молдове, так и в Украине и на Европейском континенте в целом.

"Результаты президентских выборов в Молдове открывают окно возможностей для настоящей перезагрузки украинско-молдавского партнерства. Прежде всего речь идет об активизации политического диалога на уровне глав государств – поэтому мы должны сделать такой диалог постоянным", – сказал Жовква.

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Напомним, Майя Санду победила своего главного оппонента Игоря Додона на президентских выборах в Молдове и в первом, и во втором турах. Сайт "Сегодня" вспомнил, что Майя Санду ранее говорила об Украине.

Также читайте в нашем материале, к чему готовиться Украине при президентстве Санду в Молдове.

Видео: Сегодня

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Молдова Украина Майя Санду
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