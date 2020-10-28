"Победу одержал я": Ляшко отреагировал на результаты выборов в 208-м округе

Политик считает, что у него украли голоса людей ценой позора и унижения

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко не согласен с результатами выборов в 208-м округе в Черниговской области на довыборах в Верховную Раду и заявил о фальсификациях и подкупе избирателей.

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Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном в Facebook.

Он очень сомневается, что в его родном округе мог победить представитель "Слуги народа" Гунько, которого, по его словам, "никто и знать не знал".

"Победу одержал я, победу одержала наша команда. Но, к сожалению, мы не смогли преодолеть подкуп и фальсификации… Мы не проиграли, мы победили на этих выборах честно. Но мы не смогли победить подкуп и коррупцию, которые исказили результаты в 208-м округе", – сказал Ляшко.

Он считает, что у него украли голоса людей ценой позора и унижения. Политик отметил, что никакой мандат не стоит того, чтобы унижаться и терять честь и достоинство.

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"Они сделали все, чтобы украсть у нас победу. Да, вы украли у меня мандат, вы украли голоса людей. Но вы не можете украсть наш стержень, нашу борьбу, наше сердце. Мы будем бороться, и мы придем в парламент фракцией Радикальной партии. А те, кто сегодня празднуют победу, – эта победа ценой унижения, ценой подкупов, ценой коррупции и фальсификаций. Эта "победа" будет вас догонять всю жизнь", – подчеркнул Ляшко.

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Политик сказал, что накануне выборов пять социологических исследований показывали его победу, а за три дня до выборов – даже 11-процентный открыв от представителя "Слуги народа".

"Кстати, в этом округе проходили и местные выборы. Радикальная партия вдвое больший результат набрала в сравнении со "Слугой народа". То есть вы понимаете: кандидат от власти якобы побеждает Ляшко, но его партия набирает вдвое меньше партии Ляшко. Это еще одно доказательство масштабных фальсификаций в 208-м округе", – добавил Ляшко.

Как сообщали новости "Сегодня", по данным ЦИК, Анатолий Гунько от "Слуги народа" набрал 21 245 голосов (34,10%) и немного опередил Олега Ляшко, у которого 19 799 голосов (31,78%). Главный "радикал" страны оспорил результат выборов – его адвокат подал жалобы в избирательные комиссии разных уровней, а потом намерен дойти до суда.

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Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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