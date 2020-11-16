Победа Санду и новый курс Молдовы. К чему готовиться Украине

Соседнюю страну возглавил прозападный политик, и это для нас большой плюс

С Молдовой под руководством новоизбранного президента Майи Санду Украине станет проще продвигаться по пути к вступлению в Евросоюз. Но что будет в плане безопасности? Ведь влияние России в соседней стране, с учетом Приднестровья и контингента "миротворцев" РФ, – огромно.

Реклама

Что же даст для Украины президентство Майи Санду в Молдове – больше плюсов или определенные риски?.

Что будет с евроинтеграцией

Украина и Молдова двигались в направлении Евросоюза практически в унисон. В 1994 году обе страны подписали с ЕС соглашение о партнерстве и сотрудничестве, создавшее стартовые позиции для дальнейшего углубления отношений. В 2009 году стали участниками инициативы "Восточное партнерство".

В ноябре 2013-го Украина, Молдова и Грузия на саммите в Вильнюсе должны были подписать соглашения о евроассоциации. Виктор Янукович, как известно, отказался это делать, после чего вспыхнул Евромайдан.

А вот представители Кишинева и Тбилиси ратифицировали документ, на некоторое время опередив Украину. Правда, уже в следующем году ситуация выровнялась, и Украина подписали соглашение о евроассоциации.

Реклама

Но если наша страна с тех пор планомерно двигалась в направлении ЕС (и даже внесла стремление к евроинтеграции в Конституцию), то избрание президентом Молдовы пророссийского политика Игоря Додона существенно притормозило движение этой страны в Европу.

Додон видел свою страну в тесной экономической и политической связке с Москвой, но не с Брюсселем. Он неоднократно позитивно отзывался о преимуществах сотрудничества с ЕврАзЭс а в 2017-м подписал меморандум о предоставлении Молдове статуса наблюдателя в организации.

Медленное продвижение

Избрание Санду кардинально изменит ситуацию. Причем не только для Молдовы.

Безусловно, Кишинев возьмет курс на углубление взаимоотношений с ЕС. При этом в самом Брюсселе рассматривают Украину и Молдову в определенной связке.

Чтобы продвигаться дальше в вопросе евроинтеграции, наши страны должны тесно сотрудничать в этом плане.

"Санду в качестве премьера уже встречалась с Владимиром Зеленским и наладила с ним хорошие отношения. Уверен, она будет всячески способствовать такому сотрудничеству", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко.

Реклама

По его словам, рывка Молдовы в направлении ЕС – даже под руководством прозападного президента – ожидать не стоит:

Молдова – парламентская республика, полномочия президента довольно ограничены.

В парламенте крупнейшей фракцией остается фракция партии социалистов (которую до избрания на пост президента возглавлял Додон), вторая по численности – Демпартия бизнесмена Владимира Плахотнюка (часто принимающая решения ситуативно).

Форсировать сближение с Молдовой (равно, как и с Украиной) не настроен Брюссель.

Молдавское общество разделено по вопросу сближения с ЕС и Россией примерно поровну (что косвенно иллюстрируют и результаты нынешних президентских выборов).

То есть до выборов в парламент не стоит говорить о том, что Молдова будет как-то особо стремительно двигаться в направлении ЕС.

"Там сложная ситуация. Но даже если на парламентских выборах победу одержат проевропейские силы, скорее всего, будет равномерное плавное движение в сторону Европы – как сейчас у Украины. В том числе потому, что Брюссель не готов сейчас говорить о членстве Молдовы в ЕС", – отмечает Владимир Фесенко.

Каковы риски

Экономист Алексей Кущ отмечает, что ускорение движения Молдовы в ЕС будет лоббировать Румыния. И вопрос о полноценном членстве Молдовы в ЕС встанет достаточно быстро.

Может возникнуть ситуация, что Бухарест и Кишинев добьются своего.

"Возникнет "российский вопрос": в обмен на то, что она не будет препятствовать вступлению Молдовы в ЕС, Москва может потребовать от Брюсселя отмены санкций. Возможность такой ситуации и риски надо учитывать", – говорит эксперт.

Впрочем, до сих пор Кишинев предпочитал обсуждать евроинтеграцию напрямую с Брюсселем. Молдавские политики (как и значительная часть населения) несколько опасались активности Румынии в данном контексте. Полагая, что в Бухаресте больше думают о воссоздании Большой Румынии, нежели о перспективах членства в ЕС Молдовы, как независимого государства.

Что будет с курсом на НАТО

Реклама

Молдова, в отличие от Украины, имеет в Конституции прописанный внеблоковый статус. Поэтому о синхронном движении в НАТО речь не идет. Тем не менее Кишинев активно сотрудничает с блоком: принимает участие в программе "Партнерство ради мира", реализует индивидуальный план партнерства с Альянсом.

Впрочем, и в этом контексте при президенте Додоне ситуация ухудшилась.

В 2017 году в Молдове возник небольшой политический скандал: Додон запретил молдавским военным принимать участие в учениях Rapid Trident(проводятся в рамках программы "Партнерство ради мира") на территории Украины.

Правительство страны тотчас отреагировало и приняло постановление, разрешившее такое участие. В итоге учения прошли с молдаванами. Однако история проиллюстрировала отношение президента к НАТО и Украине.

Но гораздо большие опасения Киева касались военного сотрудничества Кишинева и Москвы. И хотя Додон всячески подчеркивал, что Молдова – внеблоковое государство, при нем Москва стала приоритетным направлением.

В июле прошлого года министр обороны Молдовы впервые за последние шесть лет посетил Москву, где провел переговоры с российским коллегой. А месяцем позже уже министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Кишинев, где встретился с самим Додоном.

"Мы возобновляем стратегическое партнерство с Россией по всем направлениям..." – заявил по итогам встречи Додон. Разумеется, такой разворот не мог не беспокоить Киев.

Будет ли спокойнее

С избранием Санду тема "углубленного" военного сотрудничества с Россией "закроется", считает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Молдова активизирует сотрудничество с НАТО. Также сотрудничество с Украиной в рамках программы "Восточное партнерство" с ЕС и в рамках программы "Партнерство ради мира".

"При этом государство, учитывая сложную политическую ситуацию, общественное мнение и наличие такого фактора, как Приднестровье, предпочтет оставаться внеблоковым. Если и будут в этом плане изменения, то в далекой перспективе", – отмечает Александр Мусиенко.

По его словам, Украине будет как минимум "поспокойнее".

Что будет с экономикой

Что касается экономического сотрудничества, то, как отмечает экономический эксперт Алексей Кущ, вряд ли стоит ожидать серьезного прорыва в этом направлении.

"Экономический аспект нашего сотрудничества достаточно слаб для того, чтобы как-то серьезно говорить о каких-то больших сдвигах", – говорит Алексей Кущ.

Впрочем, в ходе своего прошлогоднего визита в Киев Майя Санду обсуждала с Владимиром Зеленским и экономику. Речь шла прежде всего о сотрудничестве в сфере энергетики. Речь шла о перспективе объединения энергосистем Украины и Молдовы с энергосистемой ЕС.

Как проходили выборы в Молдове, смотрите в сюжете:

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама