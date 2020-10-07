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По России могут ударить "законом Навального": окружению Путина грозят санкции

7 октября, 19:03

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Берлин и Париж хотят ввести персональные санкции из-за отравления оппозиционера

Германия и Франция направят партнерам по ЕС предложения по дополнительным индивидуальным санкциям из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

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Об этом сообщает государственное российское информагентство ТАСС.

В совместном сообщении МИД ФРГ и Франции говорится, что страны сделают необходимые выводы и внесут предложения о дополнительных санкциях своим европейским партнерам. Предложения будут нацелены на персон, которые в силу своей официальной роли считаются ответственными за это преступление и за нарушение международных правовых норм, а также на учреждения, которые вовлечены в программу [разработки вещества из семейства] "Новичок".

Напомним, президент Владимир Зеленский допускает, что Украина присоединится к международным санкциям против России из-за отравления Навального после обнародования подробностей этого дела.

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По России могут ударить "законом Навального": окружению Путина грозят санкции

Сайт "Сегодня" также сообщал, что ряд партий в германском парламенте предлагают принять "закон Навального" по типу американского "акта Магнитского", которым будут введены санкции против россиян, причастных к нарушению прав человека. Их счета в западных банках заморозят, а въезд в демократические страны запретят.

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Также напомним, что власти России всячески отрицают участие в инциденте с Навальным, обвиняя оппозиционера в том – что он шпион, а вся история с его отравлением была придумана Западом:

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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отравление санкции санкции против России Алексей Навальный закон Навального

Источник: Сегодня

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