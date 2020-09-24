"По просьбам трудящихся": в МВД Беларуси готовы стрелять в протестующих из автоматов

Министерство внутренних дел Беларуси дало понять, что начнет активнее применять против протестующих граждан резиновые пули и даже боевое оружие.

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Такой вывод можно сделать из заявления силового ведомства, в котором говорится, что якобы за последние сутки в милицию Минска обратились сразу несколько сотен человек, недовольных действиями митингующих.

"Простые законопослушные люди: рабочие, пенсионеры, многодетные родители, водители общественного транспорта и такси умоляют убрать с улиц шумных и агрессивных протестующих, которые своими выходками не дают нормально жить", – говорится в сообщении.

Пресс-служба МВД также выложила записи обращений "простых белорусов", которые требуют открывать огонь по протестующим и забрасывать их свето-шумовыми гранатами.

"Пусть используют боевые патроны 7,62 (автомата) Калашникова. Пару выстрелов в башку и все протрезвеют", – говорит один из слишком активных граждан.

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"Неужели нельзя найти десять милиционеров с дубинами. Они, подлецы, (протестующие. – Ред) разбегутся за 10 минут", – говорит второй.

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"Эти подонки ходят взад и вперед, перекрыли дорогу. Они руки в брюки и прохаживаются, вы представляете", – жалуется еще одна возмущенная женщина.

Любопытно, что многие из звонивших пытались исказить свой голос, произнося обычно звонкий российский звук "г" на украинский манер – "гхэ".

МВД Беларуси

Также отметим, что МВД отключило комментарии под видео, однако это не помешало белорусам выразить свое отношение к нему, за несколько часов поставив 3 тысячи дизлайков против двух сотен лайков.

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Напомним, это не первое фейковое видео, выложенное силовиками. Ранее они отрапортовали о задержании группы партизан, берцы у которых были точно такими же, как и у задерживавших их омоновцев.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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