"Пленки Ермака": Венедиктова рассказала о ходе расследования

Государственное бюро расследований (ГБР) продолжает расследование о так называемых "пленках Ермака". Следствие находится на стадии проведения экспертиз.

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Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в интервью "Shuster online".

"Что касается ГБР, то сейчас продолжаются экспертизы, насколько пленки смонтированы – не смонтированы, насколько можно идентифицировать голоса. Допросы всех людей, о которых было заявлено, и которые звучали на пленках, уже были осуществлены", – рассказала она.

В то же время Венедиктова не смогла уточнить, как идет расследование со стороны Национального антикоррупционного бюро.

"Что касается НАБУ – я не вмешиваюсь в дела НАБУ абсолютно, и не забираю у них ничего, и не вмешиваюсь в то, что у них происходит. Но исходя из того, что нет публичной информации, думаю, что они точно также сейчас в состоянии экспертиз. Поэтому будем ждать, как следствие будет разворачиваться", – добавила она.

Напомним, что 29 марта народный депутат Гео Лерос опубликовал на своей странице в Facebook несколько коротких видеозаписей, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака Дениса, обсуждает вопросы назначения на государственные должности.

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30 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура после обращения Лероса открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти, а ГБР открыло уголовное производство по заявлению Андрея Ермака в связи с распространением материалов о якобы продаже государственных должностей.

Производство было открыто по четырем статьям Уголовного кодекса: "мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц", "вмешательство в деятельность государственного деятеля, совершенное лицом с использованием своего служебного положения", "разглашение государственной тайны, что повлекло тяжкие последствия", "превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа".

Позже следствие добавило в материалы уголовное производство еще три статьи "разглашение государственной тайны", "вмешательство в деятельность государственного деятеля" и "мошенничество".

11 июня в НАБУ сообщили, что открыло два уголовных производства по факту публикации и содержания записей разговоров Дениса Ермака, одно из них открыто в отношении руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

В тот же день президент Владимир Зеленский прокомментировал этот скандал и заявил, что Денис Ермак, который стал фигурантом записей о возможной коррупции при назначении на государственные должности, "точно не брал денег" и "просто болтун". При этом Лероса, который был его внештатным советником, глава государства назвал "аферистом".

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