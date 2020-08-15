Петиция об отставке Лукашенко собрала почти 264 тысячи голосов

В Беларуси петиция об отставке президента страны Александра Лукашенко собрала почти 264 тысячи подписей: сейчас ее подписали 263 968 людей.
Автор документа считает, что Лукашенко грубо нарушает права человека, незаконно находится у власти, негативно влияет на экономику страны.
"Действия Лукашенко привели к значительному увеличению показателей смертности, связанных с COVID-19. А.Г. Лукашенко несет ответственность за многочисленные преступные приказы и сфальсифицированные уголовные дела", – говорится в сообщении.
Также "Лукашенко препятствует законному проведению выборов в Республике Беларусь".
"Мы, 97% граждан Республики Беларусь, просим А.Г. Лукашенко уйти в отставку!", – читаем в тексте петиции.
Напомним, что ранее президент Александр Лукашенко, который назвал протестующих "пушечным мясом" и посоветовал не высовываться из домов.
Кроме того, он напомнил ОМОНу, что лежащих не бьют и посоветовал включать тормоза.
Также мы писали о том, как прошел шестой день протестов в Беларуси.
Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси
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