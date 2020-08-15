Українська
$ 27,41
32,42
  1. Новости политики

Петиция об отставке Лукашенко собрала почти 264 тысячи голосов

15 августа, 01:39

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Автор петиции считает, что Лукашенко незаконно находится у власти

В Беларуси петиция об отставке президента страны Александра Лукашенко собрала почти 264 тысячи подписей: сейчас ее подписали 263 968 людей.

Реклама

Автор документа считает, что Лукашенко грубо нарушает права человека, незаконно находится у власти, негативно влияет на экономику страны.

"Действия Лукашенко привели к значительному увеличению показателей смертности, связанных с COVID-19. А.Г. Лукашенко несет ответственность за многочисленные преступные приказы и сфальсифицированные уголовные дела", – говорится в сообщении.

Реклама

Также "Лукашенко препятствует законному проведению выборов в Республике Беларусь".

В тренде
ЦИК назначил дату выборов в райсоветы

"Мы, 97% граждан Республики Беларусь, просим А.Г. Лукашенко уйти в отставку!", – читаем в тексте петиции.

Напомним, что ранее президент Александр Лукашенко, который назвал протестующих "пушечным мясом" и посоветовал не высовываться из домов.

Кроме того, он напомнил ОМОНу, что лежащих не бьют и посоветовал включать тормоза.

Также мы писали о том, как прошел шестой день протестов в Беларуси.

Реклама

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

отставка протесты Беларусь Александр Лукашенко

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Возможно, его изолируют уже свои": эксперт объяснил "пропажу" ЛукашенкоПолитика
В МИД рассказали о скором возвращении одного из задержанных в Беларуси украинцев
В МИД рассказали о скором возвращении одного из задержанных в Беларуси украинцевПолитика
"Уже агрессия началась против страны": Лукашенко снова обвиняет украинцевПолитика
"Не нарушали никаких законов": Ермак отреагировал на задержание украинцев в БеларусиПолитика
Кулеба назвал единственное условие подачи воды в Крым
Кулеба назвал единственное условие подачи воды в КрымКрым
Был ли инсульт у Лукашенко: в Администрации президента дали ответ
Был ли инсульт у Лукашенко: в Администрации президента дали ответПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять