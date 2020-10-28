Петиция о роспуске скандального админсуда Киева набрала 25 тысяч подписей: у Зеленского ответили

Петиция с просьбой к президенту Владимиру Зеленскому подать в Верховную Раду законопроект о ликвидации Окружного административного суда Киева набрала необходимые 25 тысяч голосов украинцев.

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Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

На Банковой обратили внимание, что автор мотивировал обращение необходимостью обеспечения права граждан на справедливый суд и свидетельством "глубоко укорененной в суде коррупции и практики неправосудности решений".

Поэтому президент предлагает начать необходимые консультации с Высшим советом правосудия для выработки прозрачной и корректной процедуры, которая позволила бы решить вопрос Окружного административного суда города Киева и снять определенное напряжение в обществе относительно этой ситуации.

Напомним, в июле Национальное антикоррупционное бюро сообщило председателю Окружного админсуда Киева Павлу Вовку о подозрении, у него и других фигурантов дела прошли обыски.

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Однако судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк обязал Офис генпрокурора исключить информацию о подозрении председателю ОАСК Павлу Вовку из ЕРДР из-за якобы ненадлежащего ее вручения.

Также напомним, Высший совет правосудия отказался отстранять от правосудия Павла Вовка и вернул соответствующее ходатайство генпрокурора Ирины Венедиктовой без рассмотрения.

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Высший антикоррупционный суд не смог выбрать меры судьям ОАСК из-за их неявки на судебное заседание.

Прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили о подозрении голове ОАСК Павлу Вовку, его заму Владимиру Келеберде, пяти судьям ОАСК, председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюка и еще четырем лицам.

Этих 12 человек подозревают в попытке захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создании искусственных препятствий в их работе.

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Напомним, НАБУ провело обыски в помещениях ОАСК и ГСА, целью было изъятие предметов, вещей и документов, которые могут иметь значение для уголовного производства, расследуемого детективами бюро.

На пленках якобы зафиксированы голоса председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка и главы Государственной судебной администрации Зеновия Холоднюка, которые договаривались о "сотрудничестве", чтобы оставить последнего в должности, несмотря на новый конкурс.

Также сообщалось, что Павла Вовка подозревают во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Под подозрением были еще двое его коллег из Окружного суда, а также судья Суворовского суда Одессы. Всех подозревают в мошенничестве, принятии заведомо неправосудных решений и препятствовании митингам во время Евромайдана.

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