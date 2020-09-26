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"Трудно подобрать слова, чтобы выразить боль": первые слова Зеленского на месте крушения Ан-26

26 сентября, 12:02

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Президент посетил место катастрофы самолета с харьковскими курсантами

Президент Владимир Зеленский выразил свои соболезнования родственникам курсантов и офицеров, которые погибли в результате авиакатастрофы в Харьковской области поздно вечером накануне.

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Об этом, как сообщили в пресс-службе Офиса президента, он заявил, находясь на месте крушения самолета, который 25 сентября рухнул около Чугуева.

"Вчера мы потеряли молодых ребят-курсантов и опытных военных, у которых впереди была вся жизнь и, уверен, не одна боевая победа. Трудно подобрать слова, чтобы выразить боль от этой потери. Трудно найти нужные фразы, чтобы утешить родителей, жен и детишек погибших воинов", – заявил Зеленский.

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Президент подчеркнул необходимость оперативно выяснить причину авиакатастрофы и провести объективное и беспристрастное расследование.

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Напомним, что на борту воздушного судна находились 27 человек, включая семерых офицеров и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба.

Выжить в катастрофе удалось только одному курсанту – Вячеславу Золочевскому. Второй курсант Виталий Вильховой скончался после госпитализации.

По факту происшествия открыто уголовное производство по статье о нарушении правил полетов и подготовки к ним. По неофициальной версии не исключается теракт.

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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крушение самолет чугуев харьковская область авиакатастрофа Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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