"Трудно подобрать слова, чтобы выразить боль": первые слова Зеленского на месте крушения Ан-26

Президент Владимир Зеленский выразил свои соболезнования родственникам курсантов и офицеров, которые погибли в результате авиакатастрофы в Харьковской области поздно вечером накануне.

Реклама

Об этом, как сообщили в пресс-службе Офиса президента, он заявил, находясь на месте крушения самолета, который 25 сентября рухнул около Чугуева.

"Вчера мы потеряли молодых ребят-курсантов и опытных военных, у которых впереди была вся жизнь и, уверен, не одна боевая победа. Трудно подобрать слова, чтобы выразить боль от этой потери. Трудно найти нужные фразы, чтобы утешить родителей, жен и детишек погибших воинов", – заявил Зеленский.

Читайте также: Трагедия Ан-26 под Харьковом: в Украине объявлен траур

Президент подчеркнул необходимость оперативно выяснить причину авиакатастрофы и провести объективное и беспристрастное расследование.

Реклама

Напомним, что на борту воздушного судна находились 27 человек, включая семерых офицеров и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба.

Выжить в катастрофе удалось только одному курсанту – Вячеславу Золочевскому. Второй курсант Виталий Вильховой скончался после госпитализации.

По факту происшествия открыто уголовное производство по статье о нарушении правил полетов и подготовки к ним. По неофициальной версии не исключается теракт.

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама