Политика
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
☎ Переговоры Байден-Зеленский 🔴 Расстрелы в Днепре 👊 США отказали России 📋 Как подготовиться к ЧС
СЕГОДНЯ Новости политики

Первые слова Кравчука после сложной операции: "Хочется закрыть грудью родную землю"

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
28 января, 14:53
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Кравчук уверен, что "никто и никогда не покорит свободолюбивый украинский народ"
Кравчук проходит реабилитацию после операции. Коллаж "Сегодня"
Кравчук проходит реабилитацию после операции. Коллаж "Сегодня"

Первый президент Украины Леонид Кравчук впервые после сложной операции на сердце обратился к украинцам и прокомментировал угрозу нападения России.

88-летний Кравчук прислал письмо журналистам Дмитрию Гордону и Алесе Бацман, которое было обнародовано в эфире ток-шоу "Гордон" на YouTube.

Реклама

"Мои уважаемые друзья Дмитрий и Алеся! Дорогой мой народ Украины! С тревогой и щемящим сердцем я слежу за новостями о возможном широкомасштабном вторжении России в Украину. В это время хочется вскочить с больничной койки и грудью закрыть родную землю. Сегодня хочу сказать самое главное: если в чьей-то больной голове зреет злодейский план захвата Украины, пусть знают: никто и никогда не покорит свободолюбивый украинский народ!" – написал первый президент Украины.

Кравчук также пожелал "всем украинцам стойкости, выдержки и единства".

Проблемы со здоровьем у Кравчука

Операцию на сердце Леониду Кравчуку провели 29 июня. По информации СМИ, Леонид Макарович после сложной операции провел более месяца в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. Врачи оценивали его состояние как сложное.

Реклама

В начале сентября стало известно, что Кравчук вышел из комы. Он частично пришел в сознание и даже стал узнавать своего внука, но говорить не мог.

Также сообщалось, что первый президент Украины проходит реабилитацию в Германии.

По состоянию здоровья Кравчук был вынужден временно сложить полномочия главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Сейчас эту должность занимает народный депутат Андрей Костин.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Политика
Показать еще
Реклама
Последние новости
Прямая трансляция ukraine24
Doodle Сегодня
28 января. Иван Плющ. Ровно 30 лет назад Верховная Рада с подачи своего председателя утвердила Государственный Флаг Украины из двух полос: верхняя – синего цвета, нижняя – желтого…
История дня - за минуту
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Опрос
Власть
Визит Зеленского к Байдену в Вашингтон
Подробнее
Комаровский в теме
Какой тест на СOVID-19 самый надежный
Мнение Комаровского
Читать статью
АКТУАЛОЧКА
Собираешься на пикник?
Где лучше покупать продукты
Хочу знать
Кейт Уинслет для LA Times
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Август
Лайфхаки по календарю
Для родителей
Аптечка малыша в отпуск и дома
Собрать
Грядущие события в сферах музыки и кино

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Политика
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять