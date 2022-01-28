Первые слова Кравчука после сложной операции: "Хочется закрыть грудью родную землю"

Кравчук уверен, что "никто и никогда не покорит свободолюбивый украинский народ"

Кравчук проходит реабилитацию после операции. Коллаж "Сегодня"

Первый президент Украины Леонид Кравчук впервые после сложной операции на сердце обратился к украинцам и прокомментировал угрозу нападения России.

88-летний Кравчук прислал письмо журналистам Дмитрию Гордону и Алесе Бацман, которое было обнародовано в эфире ток-шоу "Гордон" на YouTube.

Реклама

"Мои уважаемые друзья Дмитрий и Алеся! Дорогой мой народ Украины! С тревогой и щемящим сердцем я слежу за новостями о возможном широкомасштабном вторжении России в Украину. В это время хочется вскочить с больничной койки и грудью закрыть родную землю. Сегодня хочу сказать самое главное: если в чьей-то больной голове зреет злодейский план захвата Украины, пусть знают: никто и никогда не покорит свободолюбивый украинский народ!" – написал первый президент Украины.

Кравчук также пожелал "всем украинцам стойкости, выдержки и единства".

Проблемы со здоровьем у Кравчука

Операцию на сердце Леониду Кравчуку провели 29 июня. По информации СМИ, Леонид Макарович после сложной операции провел более месяца в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. Врачи оценивали его состояние как сложное.

Реклама

В начале сентября стало известно, что Кравчук вышел из комы. Он частично пришел в сознание и даже стал узнавать своего внука, но говорить не мог.

Также сообщалось, что первый президент Украины проходит реабилитацию в Германии.

По состоянию здоровья Кравчук был вынужден временно сложить полномочия главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Сейчас эту должность занимает народный депутат Андрей Костин.