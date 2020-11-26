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Первая поездка после COVID-19: что Зеленский будет делать в Днепропетровской области

26 ноября, 11:41

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава государства только недавно выздоровел и почти сразу же отправился в другой регион

Президент Владимир Зеленский после выздоровления от COVID-19 начал первую рабочую поездку в Днепропетровскую область.

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Об этом сообщает Офис главы государства.

В Днепре президент Украины примет участие в церемонии прощания с генеральным директором КБ "Южное" Александром Дегтяревым, который умер от коронавируса на днях.

Также Владимир Зеленский осмотрит объекты, которые возводят в рамках программы "Большая стройка".

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Как сообщали новости "Сегодня", в прошлом году Зеленский представил нового руководителя Днепропетровской области. Тогда глава государства обратил внимание журналистов на его молодость, а также добавил, что у Бондаренко есть испытательный срок – два месяца, чтобы проявить себя в новой должности.

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А тем временем на днях Владимир Зеленский записал первый видеоблог с Банковой, в котором рассказал о том, как Украина поможет бизнесу пережить жесткий карантин.

Видео: president.gov.ua

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Днепр Владимир Зеленский Днепропетровская область

Источник: Сегодня

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