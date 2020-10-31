Перейти Рубикон: три антиконституционных решения, изменившие Украину к лучшему

Вариант разрешения конфликта вокруг Конституционного суда, предложенный Владимиром Зеленским, – это вам не какой-то роспуск Верховной Рады. Он – из разряда тех политико-правовых решений, что сотрясают устои государственности и общественно-политического договора. Таких решений в истории независимой Украины было всего три.

Беловежские соглашения

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Президенты Украины, России и Беларуси на встрече в Беловежской пуще в декабре 1991 года выступили инициаторами "роспуска" Советского Союза.

"Мы, Республика Беларусь, Российская Федерация (РСФСР), Украина как государства — учредители Союза ССР… констатируем, что Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование", – сказано в преамбуле соглашения, ратифицированного позже парламентами.

Учредители, как минимум, не имели юридических оснований "констатировать" кончину СССР. Согласно действовавшей конституции СССР, на то время в Союз входили 15 республик. Каждая из них (согласно той же конституции) имела право на самоопределение. Но решать за всех три республики не могли. Может, потому СССР после констатации "прекращения существования" существовал еще несколько недель. Пусть даже формально.

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Тем не менее решение, принятое, в том числе, президентом Украины Леонидом Кравчуком, было правильным. И с точки зрения объективного положения дел, и с точки зрения национальных интересов нашего государства.

Третий тур выборов-2004

В декабре 2004 года на фоне набирающей обороты "Оранжевой революции" Верховный Суд Украины принимает решение о проведении третьего тура выборов президента Украины.

Суд констатировал, что нарушения в ходе кампании и голосования "исключают возможность достоверно установить роль и результаты действительного волеизъявления избирателей".

Проблема была в том, что существующее на то время законодательство не предполагало признания выборов незаконными (в том числе судом) в принципе. Чтобы обойти этот момент, ВСУ впервые в практике использовал принцип верховенства права, то есть учел не только и не столько букву, но и дух закона. Впрочем, подкрепив решение ссылками на Конституцию и международное право.

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Наконец, акцентируем, суд не отменил результаты выборов, а лишь констатировал невозможность их установления.

Отставка Януковича

В феврале 2014 года, после трех месяцев Майдана, расстрела революционеров и бегства экс-президента Виктора Януковича, Верховная Рада принимает постановление "О самоустранении президента Украины от выполнения конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов президента Украины".

Конституция Украины предусматривает всего четыре основания для прекращения полномочий президента (и назначения выборов нового главы государства). Такого основания, как "самоустранение", среди них нет.

Впрочем, в этом случае депутаты (как и Верховный Суд в 2004 году) постарались максимально мягко обойти букву закона – Верховная Рада не отстраняла Януковича, а лишь "установила", что он не выполняет свои обязанности.

Что нужно, чтобы "перейти Рубикон"

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Есть ряд моментов, без которых столь противоречивые с точки зрения буквы закона решения были бы попросту невозможны:

объективные политические обстоятельства

высокая поддержка решения значительной частью общества (общестенная легитимность шага)

поддержка значительной части (как правило, большинства) политэлит

Образно говоря, на политико-правовые решения такого масштаба их инициатор и исполнитель должен получить мандат общества. А для реализации ему необходима поддержка элит. Иначе решение в лучшем случае останется идеей. В худшим – приведет к политическому и гражданскому противостоянию и очень печальным последствиям для страны.

Безусловно, проект Зеленского найдет понимание у значительной части граждан. Но есть ли у президента два других обязательных "ингредиента" для приготовления нужного блюда – вопрос.

Митинг под КСУ показал, что народ президента поддерживает:

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