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Переселенцам помогут с паспортами: в "Слуге народа" объяснили, что изменится

3 мая, 11:52

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Получить первый паспорт или внести туда изменения для людей с Донецка и Луганска станет проще. Что придумали депутаты

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №4564, которым предлагается упростить оформление украинских паспортов с отметкой о регистрации на временно оккупированных территориях. Об этом рассказал замглавы фракции "Слуга народа", заместитель председателя комитета ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Максим Ткаченко.

В чем сейчас проблема

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С 2016 года регистрацию места проживания передали в полномочия местной власти – сельских, поселковых или городских советов. И делают они это исключительно на подчиненной им территории.

"Если человеку с луганской или донецкой регистрацией нужно изменить фото в паспорте, сделать в нем какие-то пометки или впервые получить паспорт и зарегистрировать место проживания Луганск или Донецк, ни один местный совет на подконтрольной территории не сможет этого сделать. Особенно остро стоит проблема для молодежи, впервые получающей украинский паспорт, поэтому в нем вообще нет отметки о регистрации места жительства", – сказал нардеп.

В тренде
Переселенцам помогут с паспортами: в "Слуге народа" объяснили, что изменится

Какие возникают сложности:

  • практически невозможно безвозмездно обратиться к врачу;
  • проблемы с оформлением кредитов, банковских карт;
  • трудно получить справки от государственных учреждений;
  • к абитуриентам возникают вопросы при поступлении в вуз.

Что хотят изменить

  • Законопроектом предлагается закрепить норму о том, что жители оккупированной части Донбасса и Крыма могут обратиться в любое отделение Государственной миграционной службы Украины и получить документы, удостоверяющие личность, или вклеить фотографию в паспорт.
  • Там же можно поставить отметку в паспорте о регистрации по адресу фактического проживания – в Луганске, Донецке, Симферополе. В то же время отменяется справка о подтверждении места жительства переселенцев и людей, оставшихся по ту сторону линии разграничения.
  • Если речь идет о получении первого паспорта, регистрация по месту жительства на оккупированных территориях указывается на основе подтвержденного права собственности родителей на недвижимость или на основе регистрации родителей, указанной в их паспортах.
  • Если по каким-то причинам надо заменить паспорт или вклеить в него фотографию по возрасту, указывается та же регистрация, которая и была в документе.

Как сообщали новости "Сегодня", в ОРДЛО оккупанты активно выдают украинцам российские паспорта. По данным российского МВД, лишь за последние два года около 500 тысяч жителей оккупированных территорий стали гражданами России.

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Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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