"Пересекались". Тихановская рассказала о неформальной встрече с Зеленским

Оппозиционерка рассказала, что все время чувствует поддержку Украины и на связи с представителями украинской власти

Тихановская и Зеленский

Хотя официальная встреча президента Украины Владимира Зеленского и лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской еще не состоялась, но личное знакомство уже произошло.

Об этом Светлана Тихановская рассказала в эксклюзивном интервью новостям "Сегодня"

"Позавчера мы пересекались с господином Зеленским на мероприятии в Литве. Официальных встреч у нас не было, но вы знаете, как сильно мы чувствуем поддержку Украины", – поделилась оппозиционерка.

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В то же время Тихановская всегда на связи с высшим руководством нашей страны и рада тем шагам навстречу, которые Украина делает для бежавших от режима белорусов.

"Да, мы на связи, конечно, с представителями правительства Украины. Вот, я один раз встречалась онлайн с господином Кулебой… Вы приняли столько белорусов – десятки тысяч белорусов. Помогает Украина и с трудоустройством, и с легализацией белорусов. То есть всячески делает нам шаг навстречу, но они понимают белорусов, потому что сами прошли через это", – отмечает лидер белорусской оппозиции.

Также Тихановская приветствует то, что Украина присоединяется к санкциям Евросоюза против режима Лукашенко.

О чем еще Тихановская рассказала в интервью:

Тихановская заявила, что не руководит белорусами внутри страны, а наоборот "белорусы руководят мной".

Протесты не остановились. Хоть и не массовые, но шествия в районах и вывешивания флагов продолжаются и очень раздражают власть.

Есть силовики внутри системы, которые поддерживают оппозицию и под страхом ареста делятся информацией.

Оппозиция продолжит добиваться усиления санкций против режима Лукашенко.

Тихановская не собирается баллотироваться в президенты Беларуси.

Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призывает судить Александра Лукашенко в международном трибунале.