"Переполох" в Раде: инста-депутаты устроили фотосессию с министром

В Верховной Раде возник большой "переполох". В четверг, 3 декабря, на заседание парламента пришел один из министров, и дюжина нардепов (большинство из которых "слуги народа") устроили с ним фотосессию в ложе правительства.
Об этом сообщает Telegram-канал "Украина 24/7".
Нардепы, в числе которых можно было заметить Юрия Корявченкова ("Юзика") и Николая Тищенко, гримасничали, активно жестикулировали, снимали и надевали маски. Однако фотосессия продолжалась недолго, поскольку спикер Дмитрий Разумков остановил инста-нардепов, а министра попросил поскорее уйти.
"А давайте мы покинем фотозону, и пойдем работать, уважаемые коллеги, – обратился к "слугам" глава парламента, и добавил в адрес представителя Кабмина. – И господин министр точно так же. До свидания, хорошего вам дня, успехов, новых достижений".
Судя по всему, нардепы решили таким оригинальным образом отметить принятие законопроекта 1182-1-д "О внутреннем водном транспорте" во втором чтении, который президент Владимир Зеленский поручал принять еще в 2019 году. "За" проголосовали 276 нардепов при необходимом для принятия решения минимуме в 226 голосов.
Также напомним, что фото сессионного зала Верховной Рады, на котором глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия стоит спиной к лидеру фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко вызвало скандал.
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