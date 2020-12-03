"Переполох" в Раде: инста-депутаты устроили фотосессию с министром

Спикер Разумков не дал нардепам долго отлынивать от работы

В Верховной Раде возник большой "переполох". В четверг, 3 декабря, на заседание парламента пришел один из министров, и дюжина нардепов (большинство из которых "слуги народа") устроили с ним фотосессию в ложе правительства.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Украина 24/7".

Нардепы, в числе которых можно было заметить Юрия Корявченкова ("Юзика") и Николая Тищенко, гримасничали, активно жестикулировали, снимали и надевали маски. Однако фотосессия продолжалась недолго, поскольку спикер Дмитрий Разумков остановил инста-нардепов, а министра попросил поскорее уйти.

/ Фото: Facebook

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"А давайте мы покинем фотозону, и пойдем работать, уважаемые коллеги, – обратился к "слугам" глава парламента, и добавил в адрес представителя Кабмина. – И господин министр точно так же. До свидания, хорошего вам дня, успехов, новых достижений".

Видео: "Украина 7/24"

Судя по всему, нардепы решили таким оригинальным образом отметить принятие законопроекта 1182-1-д "О внутреннем водном транспорте" во втором чтении, который президент Владимир Зеленский поручал принять еще в 2019 году. "За" проголосовали 276 нардепов при необходимом для принятия решения минимуме в 226 голосов.

Также напомним, что фото сессионного зала Верховной Рады, на котором глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия стоит спиной к лидеру фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко вызвало скандал.

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