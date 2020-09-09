Вопрос формата: кто может возглавить украинскую делегацию ТКГ в Минске

Ротация в составе руководства украинской делегации в Трехсторонней контактной группе – уход Леонида Кучмы и приход Леонида Кравчука с Витольдом Фокиным – вызвала в свое время множество вопросов. Сомнения касались в основном двух вещей: позиции нового руководства и возраста вновь назначенных, то есть их способности много и эффективно работать с серьезными нагрузками.

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И если относительно первого сомнения не исчезли (а из-за отдельных заявлений того же Фокина даже усугубились), то со вторым, как оказалось, все в порядке. Несмотря на почтенный возраст, у нового руководства "пороха в пороховницах" более чем достаточно. Что подтверждают другие, более молодые участники переговоров, отдавая дань политическому опыту и дипломатическому умению первого президента Украины. Да и по вопросу позиционирования не все так просто. Как рассказывал в интервью СМИ представитель ОРДО в делегации Украины в ТКГ, журналист Денис Казанский, "есть два Кравчука: один – который выступает где-то публично по телевизору, а другой – который что-то говорит в личном общении. На внутренних совещаниях пока что все видится абсолютно адекватным".

"Старый конь борозды не испортит"

При всей критике (в свое время критически воспринималось назначение на должность и Леонида Кучмы, и Евгения Марчука) политические тяжеловесы прошлого в полной мере подтвердили поговорку "Старый конь борозды не испортит". Возможно, возраст и не позволяет "политпенсионерам" работать столь же интенсивно, как в былые годы. Но он представляет кладезь колоссального опыта. Который можно очень эффективно использовать в интересах Украины.

"Но мы должны понимать, что переговоры – очень большая нагрузка, и эмоциональная, и физическая. Потому нельзя исключать, что придет время, и Леонид Кравчук с Витольдом Фокиным – дай им Бог здоровья – также уйдут, как ушел ранее Леонид Кучма", – говорит политолог Владимир Фесенко.

Но надо отметить, что, помимо Кучмы, Кравчука, Марчука, Фокина, в Украине есть и другие политические аксакалы. Обладающие большим опытом, имеющие авторитет и при необходимости (и, разумеется, желании) способные представить Украину в ТКГ на той или иной позиции. Как много таких людей и кто они, сайт "Сегодня" расспросил экспертов.

Президенты: ресурс почти исчерпан

Как известно, за тридцать лет независимости Украина избирала шесть президентов, включая действующего, Владимира Зеленского. Четверо из них принимали участие в мирных переговорах по Донбассу в различных ипостасях: Петр Порошенко и Владимир Зеленский – на постах главы государства, Леонид Кучма и Леонид Кравчук – как главы украинской делегации в ТКГ. Кандидатура беглого экс-президента Виктора Януковича, понятно, не рассматривается: тот если и присоединится к переговорам (сугубо гипотетическое допущение), то, скорее всего, со стороны государства-агрессора.

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Остается Виктор Ющенко, до сих пор не замеченный в активностях по вопросу мира на Донбассе. Возможно, потому (а может, потому, что фигура третьего президента неоднозначно воспринимается как в Украине, так и в России) практически все опрошенные нами эксперты даже не упоминали Ющенко в качестве политика, способного усилить украинскую ТКГ. За небольшим исключением:

"Несмотря на авторитет Леонида Кравчука, оптимальной кандидатурой на руководителя ТКГ стал бы человек, который лучше понимает путинский режим. Им мог бы быть Виктор Ющенко. Да, его назначение, наверное, раскритиковали бы в Москве и в ОРДЛО. Но он был президентом в одно время с Владимиром Путиным и встречался с ним. Ющенко точно лучше понимает стратегические и тактические цели Кремля на Донбассе, чем Кравчук, работавший президентом в первой половине 90-х, когда даже еще не были заложены основы нынешних российско-украинских отношений", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" политический эксперт Марьян Ощановский.

Точно так же эксперты в своем большинстве не считают возможным (по разным причинам) вхождение в ТКГ Петра Порошенко.

"Петр Алексеевич, если вы вспомните, не только пятый президент. Он возглавлял МИД. Порошенко, безусловно, хороший дипломат и переговорщик. Однако вряд ли стоит говорить о его перспективах участия в ТКГ. Во-первых, он активный политик. Во-вторых, у него сейчас сложные отношения с Зеленским. В-третьих, его вхождение в группу не было бы воспринято в России", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко.

На этом акцентирует также и замдиректора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко.

"Среди задач, которые решаются с помощью привлечения политиков-тяжеловесов к переговорному процессу, – способность найти личный контакт с российскими переговорщиками. То есть (нужно) не быть заранее идеологически неприемлемым для российских переговорщиков. Поэтому по меньшей мере два экс-президента – Ющенко и Порошенко – уже не могут стать руководителями делегации", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" Богдан Петренко.

Кто остался в строю

С бывшими премьер-министрами – политтяжеловесами рангом пониже, но все же достаточно авторитетными и опытными политиками – ситуация, казалось, должна быть получше. Хотя бы потому, что их за всю историю независимой Украины у нас было почти в три раза больше, чем президентов. Но и здесь не все просто.

Павел Лазаренко, Виктор Янукович и Николай Азаров не могут войти в украинскую делегацию по понятным причинам. Леонид Кучма, Евгений Марчук уже работали в ней, а Витольд Фокин работает сейчас. О Викторе Ющенко речь шла выше. Виталий Масол – третий премьер независимой Украины – скончался два года назад. Молодых премьеров последних лет – Владимира Гройсмана и Алексея Гончарука – эксперты не рассматривали.

"Мог бы усилить делегацию Арсений Яценюк, который не только был премьером, но и в свое время возглавлял МИД. Яценюк хороший дипломат. Но он хотя и отошел от политики, однако не ушел из нее, то есть остается активным политиком, что накладывает свои ограничения", – говорит Владимир Фесенко.

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Таким образом, экс-премьеров, способных поработать на благо страны в ТКГ, остается не так уж и много. При этом фамилию Юрия Еханурова, бывшего премьером во времена Виктора Ющенко, не назвал никто из экспертов. А о возможном участии в переговорах Юлии Тимошенко упомянул лишь один эксперт:

"Свое участие в ТКГ предлагала Юлия Тимошенко, однако у нее интересные отношения с российской стороной", – отметила в комментарии сайту "Сегодня" эксперт Центра структурной политологии "Выбор" Лилия Брудницкая.

В свою очередь опрошенные политологи в целом позитивно оценили перспективы привлечения к переговорам Валерия Пустовойтенко и Анатолия Кинаха (были премьер-министрами при президенте Леониде Кучме).

"Пустовойтенко, Кинах – тоже вариант. Они, возможно, менее сильны в плане переговорного процесса, но вполне могут решать конкретные задачи. Тот же Кинах – скрупулезный, методичный. В Украине воспринимается нейтрально – он и с Кучмой работал, и с Ющенко, в каких-то, простите, "зашкварах" не замечен. У него есть понимание национальных интересов, насколько я знаю, он в хорошей форме. И при необходимости мог бы решать определенные задачи", – отмечает Владимир Фесенко.

По его словам, такие фигуры, как Кинах, могли бы быть востребованы на переговорах, если парадигма переговоров изменится.

"Если вдруг получится выйти на режим устойчивого прекращения огня, но не получится с реализацией политической части и встанет вопрос о заморозке ситуации, то нужно будет думать, что делать с возобновлением экономических связей. Это гипотетический вариант, но вот при такой парадигме переговоров Кинах будет очень кстати. Но это если изменится парадигма переговоров", – сказал эксперт.

Подобного мнения придерживается и политолог Вадим Карасев.

"Кинах и Пустовойтенко могут пригодиться для решения каких-то экономических вопросов, коли такая потребность возникнет. Поверьте, человек не мог просто так стать премьером в прошлые годы. Они прошли старую школу, пройти которую было очень непросто – пустых людей там просто выбрасывало очень быстро. Кинах и сейчас возглавляет УСПП, это действующая структура. Они следят за ситуацией. При этом это люди не пустые, люди не хайпа, а конкретики, с огромным управленческим опытом. Они промышленники и понимают в целом промышленную значимость Донбасса. И в этом плане являются противоположностью некоторых нынешних ЛОМов-теоретиков, заявляющих, что Донбасс Украине как бы и не надо, что это экономическая гиря, что промышленности там уже нет и так далее. Плохо, что таких людей, как Кинах и Пустовойтенко, слышно мало, а упомянутые ЛОМы активны, и это создает, с моей точки зрения, неправильный фон", – отметил Вадим Карасев в комментарии сайту "Сегодня".

Впрочем, большинство экспертов склоняются к мнению, что самой сильной переговорной фигурой среди экс-премьеров является Евгений Марчук.

"Насколько я знаю, Кучме (из-за его авторитета), Марчуку (из-за компетенции, биографии) сепаратисты в рот смотрели. Ветеранов такого уровня известности, авторитета – чтобы и в Украине их хорошо восприняли, и чтобы они реально влияли на переговорный процесс – у нас можно по пальцам пересчитать. По мне, так лучше бы Марчука привлекли, чем Фокина. Все же Фокин немного оторвался от реалий, не понимает, что любая попытка уступок, например по теме амнистии, принесет прямо противоположный эффект – не мир, а проблемы в переговорах. Как и получилось. Другое дело, что Марчук уже был главой ТКГ, ему идти сейчас на должность зама – это как бы понижение. Но если будет надо, думаю, Марчук достаточно опытен и мудр для того, чтобы пожертвовать какими-то амбициями. Главное, с точки зрения интеллекта, понимания ситуации, он в очень хорошей форме. Если вдруг уйдут Кравчук с Фокиным, то, безусловно, Марчук - это не просто замена, но и в определенной мере усиление делегации будет. Он был бы очень эффективен в переговорном процессе", – отмечает Владимир Фесенко.

Дипкорпус: не "тяжеловесы", но профессионалы

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Значительная часть опрошенных экспертов указывали на то, что больше пользы для Украины принесет участие в ТКГ профессиональных дипломатов.

"Как эксперт я бы настаивала на том, чтобы в новый формат вошли не "тяжеловесы", не носители имиджа, а специалисты", – отмечает, в частности, Лилия Брудницкая.

В качестве представителей дипкорпуса, способных усилить украинскую делегацию, эксперты называют как действующих дипломатов, так и дипломатов-ветеранов.

"Я бы обратил внимание в первую очередь на дипкорпус, на профессиональных дипломатов. Александр Чалый, который был первым замглавы МИД и госсекретарем. Пользуется авторитетом и является серьезным профессионалом. Входит в группу "мудрецов", которые давно занимаются конфликтом на Донбассе. У него не пророссийская политика, не прозападная, а такая проукраинская, умеренная. Тот же Константин Грищенко – зубр, дипломатический авторитет, очень тонко разбирается в дипломатии. Александр Моцик – он принимал участие в переговорах, но в последнее время его как-то не слышно. Моцик очень сильный дипломат. Андрей Гончарук, который был министром внешней торговли, а потом в администрациях Ющенко и Януковича курировал внешнеполитический блок. Другой вопрос, согласятся ли они. Они привыкли конкретно решать задачи, не имитировать деятельность. Возможно, когда придет время для решения конкретных дипломатических задач, о них вспомнят. На самом деле у них четкая проукраинская – не ура-патриотическая, а именно патриотическая – позиция", – говорит Вадим Карасев.

Впрочем, у других экспертов некоторые из названых кандидатур вызвали серьезные сомнения.

"Грищенко? Конечно нет. Министр иностранных дел, при котором подписывались Харьковские соглашения, не будет воспринят украинским обществом", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" политолог, профессор Киево-Могилянской академии Алексей Гарань.

Согласен с ним и Владимир Фесенко.

"Борис Тарасюк и Владимир Огрызко – опытные дипломаты, но, безусловно, они будут восприняты Россией в штыки из-за своей идеологической позиции. Для Москвы они враги, диалога не будет. Министры иностранных дел эпохи Януковича, в свою очередь, не будут восприняты украинским обществом. Вот кто бы подходил для работы в ТКГ очень хорошо, так это Анатолий Зленко (первый министр иностранных дел независимой Украины. Также возглавлял МИД повторно в начале 2000-х. – Авт.). Зленко – очень авторитетный и очень опытный дипломат. Он до буквы проверяет каждый документ, по-дипломатически достаточно гибок, но, разумеется, в разумных пределах, он патриот Украины. Но я не знаю, как у него со здоровьем. Может и захочет ли он пойти на такие нагрузки, которые предполагает работа в ТКГ?" – отмечает Владимир Фесенко.

Кто еще?

В процессе опроса были названы и другие фигуры украинской политики – например, экс-спикер Владимир Литвин, экс-вице-премьер Владимир Семиноженко (который, по мнению экспертов, мог бы поработать в гуманитарной подгруппе), экс-генпрокурор Святослав Пискун (для проработки вопросов амнистии). И даже бывший Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова, которую "политическим пенсионером" назвать, в общем-то, сложно.

"Еще весной 2020-го бывшие политзаключенные Николай Карпюк, Олег Сенцов, Эдем Бекиров, Алексей Сазанович, Владимир Балух, Александр Кольченко, Евгений Панов предлагали президенту Украины Владимиру Зеленскому привлечь Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову к переговорному процессу в Трехсторонней контактной группе. Необходимо понимать, что оценкой работы института Уполномоченного по правам человека, в частности Денисовой, является возвращение наших граждан 7 сентября 2019 из кремлевского плена", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" правозащитник, глава общественной организации "Единственная надежда" Александр Закриничный.

Однако эксперты признают, что на этой орбите есть всего лишь одна фигура, сопоставимая (а порой и превосходящая) по авторитету и опыту со списком "президентско-премьерского резерва".

"Конечно, это Владимир Горбулин. Насколько я знаю, его и привлекали к переговорам, пусть не напрямую, но привлекали. Такого уровня известности, авторитета – чтобы и в Украине хорошо восприняли, и чтобы реально влиял на переговорный процесс – это, пожалуй, только Горбулин и Марчук. Вот эта связка – Марчук – Горбулин – была бы сильнее связки Кравчук – Фокин", – отмечает Владимир Фесенко.

Говорить должны молодые

Значительная часть экспертов, признавая, что в свое время назначение "политических зубров" было необходимым шагом, отмечают, что сегодня целесообразно "давать дорогу молодым".

"Надо исходить не из того, старые это кадры или новые, а из того, кто может реально усилить позицию Украины в переговорах. То, что Кучма в свое время принимал участие в работе ТКГ, я считаю правильным. С одной стороны, он имел статус и авторитет. С другой – не занимал каких-то официальных должностей на то время. Сажать за стол переговоров, за которым также сидели боевики, человека с официальной госдолжностью было бы неправильно. Но я не знаю, зачем сейчас вынимаются фигуры из прошлого. У нас был Роман Безсмертный, был Александр Моцик – это сильные переговорщики. Вот их участие было бы целесообразным. Вице-премьер Алексей Резников – сильный переговорщик, он вполне может потянуть переговоры и отстоять украинские интересы. Мне кажется, в самой постановке вопроса – кого взять из прошлого – есть изъян. А зачем нам брать кого-то из прошлого?! Еще раз: Моцик, Резников прекрасно тянули бы переговоры", – отмечает Алексей Гарань.

В чем видит действующий глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук свои задачи, смотрите в сюжете:

Видео: "Украина 24"

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