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"Переговоры с МВФ продолжаются": у Зеленского не видят поводов для беспокойства

16 февраля, 22:29

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Советник президента назвал несколько признаков, внушающих оптимизм

Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко не видит серьезных поводов для беспокойства из-за ситуации с решением Международного валютного фонда по Украине – в команде Зеленского ожидают, что сотрудничество будет продолжено.

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Об этом Устенко заявил в эфире Радио НВ.

Он отметил, что техническая часть переговоров с МВФ продолжается с Минфином, Минюстом и Нацбанком.

"С Минфином более-менее понятно, что обсуждается, – параметры 2022 года, некоторые аспекты касательно этого года, но они не такие принципиальные, что их невозможно решить. Идет повестка с НБУ, там тоже более-менее все понятно и тоже ощутимый прогресс был", – рассказал советник президента.

Устенко объяснил, что с МВФ все еще обсуждаются вопросы, связанные "с юридическими аспектами, а не с экономикой в целом".

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"Я не вижу серьезных проблем, не думаю, что нам надо немедленно начать беспокоиться из-за заявления со стороны МВФ", – сказал он.

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Советник назвал три признака, которые, по его мнению, дают повод для оптимизма:

  • у президента ожидают, что сотрудничество будет продолжено;
  • Украина в этом году находится на восстановительной траектории и "можно сколько угодно спорить, какой рост будет в этом году, но рост очевидно будет, по прогнозам КМУ – 4,5%";
  • курсовая стабильность гривни.

"Говорить, что будет нарушена курсовая стабильность, я бы точно не стал. Золотовалютные резервы – на уровне 29 млрд долларов, фактически 9-летний максимум, они перекрывают пять месяцев нашего импорта (опасным считается, если не дотягивает до трех месяцев и так было почти до конца 2019 года)", – отметил Устенко.

Напомним, 13 февраля миссия Международного валютного фонда завершила работу в Украине без принятия решений о пересмотре программы stand-by.

Глава представительства МВФ в Украине Йост Люнгман по итогам переговоров заявил, что необходим больший прогресс и новые дискуссии.

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транш stand-by Владимир Зеленский Олег Устенко МВФ Офис президента
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