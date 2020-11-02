Переговоры по Донбассу могут переехать из Минска: Кравчук назвал новые форматы

Трехсторонняя контактная группа не держится за Минск - глава украинской делегации рассказал о других вариантах

Нельзя делать вид, что на мирных переговорах по Донбассу есть продвижение, если этого не происходит, поэтому Украина открыта к новым форматам примирения на востоке.

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Об этом, как пишет "Интерфакс-Украина", заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Леонид Кравчук.

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"Мы используем сейчас все возможности "Минска". Но если надо будет найти дополнительные форматы, будем их искать. Это могут быть различные форматы", – сказал Кравчук, подчеркнув, что это его личное мнение.

Допустив, что новым форматом может стать "Будапештский" (в составе стран Будапештского меморандума, который подписали Россия, Великобритания и США) или даже шире – "Большой семерки", в которую входят Франция, Германия, Япония, Великобритания, Италия и Канада.

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"Минский формат – это только переговорная площадка, где мы сейчас работаем и который мы хотим насытить более содержательными смыслами", – резюмировал Леонид Кравчук.

Напомним, ранее Леонид Кравчук рассказал в интервью сайту "Сегодня", что площадку для мирных переговоров могут перенести из Минска из-за антиправительственных протестов, которые не утихают в Беларуси 2,5 месяца.

Кроме того, как уже сообщалось, этот вопрос даже выносился на обсуждение правящей партии "Слуга народа".

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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