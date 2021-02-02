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Перед визитом в Москву Боррель созвонился с Кулебой: о чем говорили

2 февраля, 15:59

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В ЕС четко заявляют, что ждут от России выполнения обязательств по Донбассу

Высокий представитель ЕС, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель провел телефонный разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Они обсудили и подавление протестов в России, и новые санкции против страны-агрессора.

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Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

Главный дипломат Европейского Союза 4-5 февраля посетит Москву, но перед этим решил созвониться с Киевом. О чем говорили дипломаты:

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  • Боррель пообещал поддержку Украины, и пока Россия не выполнит Минские соглашения, политика ЕС в отношении Москвы не изменится.
  • Кулеба и Боррель осудили российскую власть за насилие против мирных протестующих и нарушение прав человека.
  • Глава МИД Украины предложил ввести против России новые санкции за нарушение прав человека, которые также коснутся ситуации в оккупированном Крыму.
  • Боррель заявил о поддержке Евросоюзом Крымской платформы, которую запускает Украина. Кулеба рассказал ему, как идут "минские" и "нормандские" переговоры, ознакомил с ситуаций на фронте и в Крыму.
  • Дипломаты обсудили подготовку к заседанию 11 февраля в Брюсселе Совета ассоциации Украина-ЕС и запланированный на 2021 год саммит Восточного партнерства.

В то же время Жозеп Боррель заявил, что обязательно посетит Украину, в том числе и передовую на Донбассе, как только позволит эпидемиологическая ситуация.

Как мы уже писали, сегодня глава ОБСЕ Анн Линде и глава МИД РФ Сергей Лавров обсудили Донбасс. Российский министр снова попытался навязать прямой диалог Киева с боевиками.

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ЕС Дмитрий Кулеба Жозеп Боррель

Источник: Сегодня

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