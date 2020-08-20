Пелоси обвинила Трампа в блокировании усилий по борьбе с пандемией

В США от коронавируса умерли более 170 тыс. человек

Президент США Дональд Трамп и лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл препятствуют решению проблем в области экономики и здравоохранения, в том числе и в сфере борьбы с коронавирусом. Об этом заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, – пишет ТАСС.

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"Наша страна оказалась в условиях самой тяжелой катастрофы в области здравоохранения и экономики за всю нашу историю. Более 5 млн американцев были заражены коронавирусом, более 170 тыс. человек умерли", – заметила она.

По ее словам, разработанный демократами законопроект, нацеленный на решение этих проблем, был направлен в Сенат еще три месяца назад, однако "президент Трамп и лидер республиканского большинства Митч Макконнелл встали у него на пути". "Вместо того, чтобы искоренить вирус, они пытаются уничтожить Закон о доступном медицинском страховании", — добавила она.

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Спикер Палаты представителей обвинила президента Трампа в "неуважении", которое, по ее словам, "неразрывно вплетено в его политику" по отношению здравоохранению и правам американцев. "Мы изберем Джозефа Байдена, чье сердце полно любви к Америке, на пост президента и избавим страну от бессердечного пренебрежения, проявляемого Трампом ко всему тому доброму, что есть в Америке", — отметила она в заключение.

Напомним, что Байден стал кандидатом в президенты США от демократов.

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