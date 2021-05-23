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Патриотизм, стойкость и сила духа. Зеленский поздравил морпехов с праздником

23 мая, 15:05

Денис Беспалов Денис Беспалов

В День морской пехоты президент опубликовал поздравление для морпехов

Зеленский поздравил морпехов с Днем морской пехоты

Зеленский поздравил морпехов с Днем морской пехоты

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил бойцов морской пехоты с профессиональным праздником.

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Свое поздравление глава государства опубликовал в Twitter.

"Морская пехота – это патриотизм, стойкость и сила духа. Морские пехотинцы всегда готовы дать отпор врагу и защитить родную землю от захватчиков. Благодарен каждому из них за верность военной присяге и героизм, проявленные в отстаивании территориальной целостности", – написал он.

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Ранее президент Владимир Зеленский присвоил Военно-морскому лицею в Одессе имя вице-адмирала Владимира Безкоровайного.

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Также Владимир Зеленский присвоил 36-й отдельной бригаде морской пехоты почетное наименование имени контр-адмирала Михаила Белинского.

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