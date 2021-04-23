Ехать к царю на поклон – нужно ли Зеленскому принимать приглашение Путина в Москву. Мнения экспертов

Зеленского зовут в Москву, но обсуждать вопрос Донбасса не хотят. По мнению политологов, в таком формате переговоры лишены смысла

Президент России Владимир Путин ответил на приглашение украинского лидера Владимира Зеленского встретиться на Донбассе, предложив организовать такую встречу в Москве "в любое удобное время". Об этом он заявил на брифинге по итогам встречи с Александром Лукашенко, в четверг, 22 апреля.

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"Что касается предложения украинского руководства и президента Зеленского – хотел бы сказать следующее. В последнее время действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения", – отметил Путин.

Россия готова принять президента Украины

По словам президента России, это касается ряда проблем в двухсторонних отношениях, отношения к РПЦ и попыткам ее разрушения, к русскому языку, русскоговорящим гражданам Украины и к российским гражданам, проживающим в Украине.

"Если президент Зеленский хочет начать восстановление этих отношений, мы будем это только приветствовать. Остается вопрос – что хотим обсуждать на этой встрече? Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями "республик" "ЛНР" и "ДНР", а потом решать проблемы с представителями третьих стран, которой является Россия. А если речь идет о развитии двухсторонних отношений, то мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время", – подчеркнул Путин.

Владимир Зеленский пока не ответил на предложение российского коллеги, не прокомментировали заявление Путина и в Офисе президента Украины. Лишь спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сказал: "Никаких переговоров с так называемыми "ЛНР" и "ДНР" не будет и не может быть, даже в условном пространстве".

На компромисс идти не готовы

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По мнению директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, Зеленский врядли примет предложение Путина приехать в Москву. Он может предложить встретиться на территории третьей, нейтральной, страны.

"У России типичный имперский подход – все должны ездить к царю на поклон. Зеленский наверняка откажется", – говорит Бортник "Сегодня".

По мнению политолога, поездка президента Украины в Москву не была бы эффективной. "Зачем ехать? Предмета переговоров – нет. Сегодня Зеленский с Путиным не сможет ни о чем договориться, потому что договоренность должна предусматривать компромисс, на который стороны идти пока не готовы", – объясняет эксперт.

О чем говорить с Путиным, как ни о Донбассе

Бортник также допускает, что Украина может предложить России провести встречу глав государств на нейтральной стороне. "Возможно в Австрии, Финляндии или Швейцарии. Оптимальный вариант – провести переговоры во время встречи Путина с Байденом", – говорит он.

По словам политолога, директора Института глобальных стратегий, Вадима Карасева, переговоры Зеленского с Путиным было бы целесообразно провести во время встречи в "нормандском формате".

"Сейчас Зеленскому нет смысла ехать в Москву. О чем говорить? Обсуждать проблему РПЦ и русскоязычных граждан в Украине? Судя по заявлению Путина, это для России главная проблема в отношениях с Украиной. Но для нас главная проблема – это Донбасс, именно он генерирует эскалацию конфликта. Однако об этом Путин не хочет говорить", – отметил Карасев.

Политолог подчеркнул, что именно из-за конфликта на Донбассе и стягивания российских войск к границам Украины, Зеленский предложил президенту РФ встретиться. "Да, в отношениях Украины с Россией есть много проблем, но самая важная сейчас – Донбасс. Ее нужно решить в первую очередь, а потом уже поднимать вопросы языка и церкви. И обсуждать вопрос нужно именно с Путиным, а не с представителями "ЛДНР", которые ничего не решают", – объяснил Карасев.

Поедет – скажут, что прогнулся, не поедет – назовут трусом

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Бывший народный депутат Украины, политический деятель и популярный блогер Борислав Береза также уверен, что Зеленскому необходимо предложить Путину встретиться на нейтральной стороне и, желательно, в присутствии западных партнеров.

"Изначально Зеленскому не стоило говорить глупости и не троллить Путина. Он же должен понимать, что это сильный политик, который сможет ответить на такой выпад. Нужно быть прагматиком и думать на 2-3 шага вперед, а не играть в КВН. Теперь Зеленский оказался в патовой ситуации. Поедет в Москву – украинцы скажут, что прогнулся перед Путиным, не поедет – скажут: "трус"", – говорит Береза "Сегодня".

Политик также считает, что президенту Украины не о чем говорить с Путиным в Москве. "Необходимо провести встречу на нейтральной стороне, желательно, в присутствии наших западных партнеров или хотя бы проговорить план переговоров с представителями США и Европы", – отмечает Береза.

Ранее "Сегодня" поинтересовалось мнением читателей – ехать ли Зеленскому в Москву. Мнения разделились примерно поровну. Около половины читателей считает, что такая встреча равносильна капитуляции. Вторая половина читателей полагает, что ради мира украинскому президенту нужно идти на жертвы. Опрос продолжается.

Напомним, во вторник, 20 апреля, президент Владимир Зеленский обратился к украинцам по поводу эскалации ситуации на востоке страны Россией и пригласил Путина на Донбасс.

Как ранее писал сайт "Сегодня", в Офисе президента считают, что Россия стягивала войска к Украине для нагнетания нервозности, но, скорее всего, Москва пытается заставить Киев признать незаконную оккупацию части Донбасса.

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Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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