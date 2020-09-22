"Партія вінничан" буде претендувати на посаду голови виконкому Вінницької обласної ради

Історія місцевих політичних проєктів, які масово беруть участь у цьогорічних виборах, поповнилася заявою "Партії вінничан" про претензії на крісло голови виконавчого комітету Вінницької обласної ради.

Амбіції нашої партії точно не обмежуються лише обласним центром. Нас цікавить успіх всієї Вінницької області!

Кожне село, місто, містечко, район повинні мати якісне управління.

Тому ми прийняли рішення висувати свого кандидата на посаду голови обласного виконкому. Незабаром ми визначимо найдостойнішого кандидата і будемо делегувати його на керівника Вінницької області.

Звісно, якщо влада доведе до логічного кінця реформу децентралізації, а не залишить систему призначень голів ОДА одноосібним рішенням президента, про це заявив перший номер списку "Партії Вінничан" до міської ради відомий вінничанин Віктор Бронюк.

Цю ініціативу прокоментував засновник і голова політичної сили, місцевий політик Микола Філонов.

"Партія вінничан" є новою генерацією української політики. У наших лавах відсутні олігархи, відповідно й ми не орієнтуємося на задоволення їхніх інтересів. Немає й в наших кандидатських списках і партійних функціонерів, які, орієнтуючись на квотний принцип нової моделі формування органів місцевого самоврядування, мають наміри зайняти чиновницькі крісла. Ми ведемо до влади фахівців своєї справи і патріотів рідного краю. Тому вважаємо, що влада на Вінниччині має належати вінничанам", – прокоментував рішення конференції Микола Філонов.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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