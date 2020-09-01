Новые законопроекты по Донбассу: что готовят в Раде

На следующем заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ), которое пройдет в формате видеоконференции в среду, 2 сентября, представители России и подконтрольные ей марионетки "ЛДНР" будут снова пытаться заблокировать переговоры. В противовес, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук будет презентовать идею с межкомитетской парламентской группой. Такую группу решили создать после его доклада в комитете ВР по местному самоуправлению 26 августа.

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Как рассказала сайту "Сегодня" политический аналитик Фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива Мария Золкина, на данный момент в парламенте начинаются движения, чтобы продемонстрировать РФ, Берлину и Парижу, что Украина максимально готовится к определенной договоренности, по крайней мере, со своей стороны.

"Я имею в виду идею создания парламентской группы, которая должна наработать ряд законопроектов. [...] Это будет специальный законопроект о проведении выборов (в ОРДЛО – Авт.), скорее всего будет пересмотр законопроекта об амнистии", – говорит аналитик.

Но, по мнению Золкиной, есть опасность, что эта рабочая группа попадет в зависимость от обстоятельств и работы параламента.

"Тогда больше не будет возможности маневрировать. Ведь именно в парламенте закладывались все подушки безопасности для реализации Минских договоренностей", – считает аналитик.

Как известно, на заседании ТКГ 19 августа представитель РФ Борис Грызлов выдвинул Украине новый ультиматум: пока Верховная Рада не уберет из постановления о назначении очередных местных выборов в Украине пункт 4 (в котором записано о невозможности назначить и провести местные выборы во временно оккупированных Россией Крыму и ОРДЛО), даже встреча советников лидеров нормандской четверки будет заблокирована.

По словам собеседников сайта "Сегодня", приближенных к переговорному процессу, постановление "О назначении очередных местных выборов в 2020 году" не противоречит Минску. В Комплексе мер от 12 февраля 2015 года четко указано, что выборы в ОРДЛО должны проходить по отдельному закону. Такой документ и его пункты до сих пор обсуждаются на политической подгруппе ТКГ. Переговорщики напоминают, что по аналогичному постановлению проходили и местные выборы в 2015 году, потом были президентские и парламентские выборы в 2019 году, и никого в России это не беспокоило.

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Больше об этом читайте в статье "Обратный отсчет: возможен ли мир на Донбассе после второй встречи Зеленского и Путина".

По мнению Марии Золкиной, новый ультиматум Кремля – это чистой воды манипуляция. Россияне играют сейчас так: выставляют нереалистичные и абсолютно неприемлемые для украинской стороны условия, то есть, выдвигают максимум, чтобы получить желаемое.

"Очень опасно впутываться в переговоры с россиянами по политическим пунктам и согласиться на часть их требований. Они на это и рассчитывают. Каждый раз, когда они пытались дожать Украину, просили больше, чем реально ожидали получить. Плюс нужно иметь в виду, что россияне поставляют оружие на оккупированную территорию. То есть, готовятся к срыву перемирия. Сейчас они будут требовать просто железобетонных гарантий в очень сжатые сроки. Но в общем схема выглядит так: россияне давят максимально, чтобы на самом деле получить то, что они хотят. И это опасно, поскольку это не компромисс, а принуждение к договоренностям", – считает Мария Золкина.

Напомним, в конце июля первый президент независимой Украины Леонид Кравчук заменил Леонида Кучму на посту главы украинской делегации в ТКГ:

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Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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