Пакт с нацизмом и нарушение границ: Кислица в ООН напомнил России уроки истории

Россия имела реальный шанс положить конец деспотизму, но надежда не оправдалась, говорит дипломат

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица во время голосования за резолюцию Третьего комитета Генассамблеи "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина", напомнил России уроки истории.

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Об этом сообщает УНН.

"Символично и иронично то, что Москва обязалась не нарушать международные границы и не применять силу против других государств, подписав Хельсинский заключительный акт", – напомнил украинский дипломат.

По его словам, этот акт имел принципиальное значение для развития демократии и прав человека в соцстранах Европы, и неизбежно это привело к исчезновению Советского Союза несколько лет спустя. Это вселяло надежду на то, что демократия восторжествует и в России.

"Впервые есть реальный шанс положить конец деспотизму и упразднить тоталитарный порядок, какую бы форму он ни обретал. Я верю, что после всех немыслимых трагедий и колоссальных потерь, которые оно понесло, человечество отвергнет это наследие", – процитировал постпред слова первого президента РФ Бориса Ельцина, произнесенные в Нью-Йорке, на первом саммите Совета Безопасности.

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"Однако надежда эта не оправдалась. Она погибла в связи с началом Чеченской войны, и руководители в Кремле вновь воскресили культ личности Сталина, который напал на Финляндию, оккупировал Балтийские страны, который заключил пакт с нацизмом — как говорил Путин в Польше. В 2008 году он напал на Грузию. Интересно, что сегодня, на заседании, где принимаются резолюции по докладам Третьего комитета, я вынужден напоминать об этих уроках истории", — добавил Кислица.

Дипломат также опубликовал видео выступления Путина, в котором тот признает допущенные Россией ошибки:

Напомним, Генассамблея ООН поддержала обновленную резолюцию против незаконной милитаризации Россией оккупированного Крыма, Черного и Азовского морей.

Россия нервно отреагировала на принятие украинской резолюции по Крыму, а представитель РФ Дмитрий Полянский даже назвал документ "лживым и абсурдным".

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Напомним, что на Генассамблее ООН регулярно голосуют украинские резолюции по Крыму:

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