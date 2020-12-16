Українська
$ 27,76
33,69
  1. Новости политики

Пакт с нацизмом и нарушение границ: Кислица в ООН напомнил России уроки истории

16 декабря, 21:09

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Россия имела реальный шанс положить конец деспотизму, но надежда не оправдалась, говорит дипломат

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица во время голосования за резолюцию Третьего комитета Генассамблеи "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина", напомнил России уроки истории.

Реклама

Об этом сообщает УНН.

"Символично и иронично то, что Москва обязалась не нарушать международные границы и не применять силу против других государств, подписав Хельсинский заключительный акт", – напомнил украинский дипломат.

По его словам, этот акт имел принципиальное значение для развития демократии и прав человека в соцстранах Европы, и неизбежно это привело к исчезновению Советского Союза несколько лет спустя. Это вселяло надежду на то, что демократия восторжествует и в России.

"Впервые есть реальный шанс положить конец деспотизму и упразднить тоталитарный порядок, какую бы форму он ни обретал. Я верю, что после всех немыслимых трагедий и колоссальных потерь, которые оно понесло, человечество отвергнет это наследие", – процитировал постпред слова первого президента РФ Бориса Ельцина, произнесенные в Нью-Йорке, на первом саммите Совета Безопасности.

Реклама

Читайте также: Кислица показал в СБ ООН фото бойца, убитого 18 февраля на Донбассе

В тренде
Дипломат о целях Байдена: Дружбе с Путиным – нет, отношениям с Украиной – да

"Однако надежда эта не оправдалась. Она погибла в связи с началом Чеченской войны, и руководители в Кремле вновь воскресили культ личности Сталина, который напал на Финляндию, оккупировал Балтийские страны, который заключил пакт с нацизмом — как говорил Путин в Польше. В 2008 году он напал на Грузию. Интересно, что сегодня, на заседании, где принимаются резолюции по докладам Третьего комитета, я вынужден напоминать об этих уроках истории", — добавил Кислица.

Дипломат также опубликовал видео выступления Путина, в котором тот признает допущенные Россией ошибки:

Напомним, Генассамблея ООН поддержала обновленную резолюцию против незаконной милитаризации Россией оккупированного Крыма, Черного и Азовского морей.

Россия нервно отреагировала на принятие украинской резолюции по Крыму, а представитель РФ Дмитрий Полянский даже назвал документ "лживым и абсурдным".

Реклама

Напомним, что на Генассамблее ООН регулярно голосуют украинские резолюции по Крыму:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Крым ссср Сталин тоталитаризм ГА ООН Сергей Кислица
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зеленский приедет в Раду: стала известна причина
Зеленский приедет в Раду: стала известна причинаПолитика
"Лично предложу закончить игру в прятки": Кравчук о переговорах с РоссиейПолитика
"Нам всем сухари сушить?": реакция сети на обвинение Черновол в убийствеПолитика
Скандалы, драки и оружие: что известно о журналистке и экс-нардепе Татьяне Черновол
Скандалы, драки и оружие: что известно о журналистке и экс-нардепе Татьяне ЧерноволПолитика
Отмена кассовых аппаратов для ФОПов: Гетманцев объяснил, что изменили в законе
Отмена кассовых аппаратов для ФОПов: Гетманцев объяснил, что изменили в законеЭкономика
Татьяне Черновол вручили обвинение в убийстве
Татьяне Черновол вручили обвинение в убийствеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять