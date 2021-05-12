Ожидаем в любой момент – Таран о возможном обострении со стороны РФ

Несмотря на то, что эскалация на Донбассе уже уменьшилась, обострение ситуации со стороны РФ может быть в любой момент

Андрей Таран / Фото: Минобороны Украины

Обострение ситуации со стороны России может произойти в любой момент, однако, Украина всегда готова оказать отпор.

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Об этом заявил министр обороны Андрей Таран во время общения с журналистами на форуме "Украина 30".

"Относительно возможного обострения осенью. Если я буду рассчитывать на то, что только осенью может быть обострение – я должен нести уголовную ответственность. Мы ожидаем обострения в любой момент. Мы всегда готовы оказать соответствующий отпор", – сказал он.

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Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эскалация на Донбассе уже уменьшилась, и маловероятно, что Россия будет совершать дальнейшие шаги.

Также ранее президент Владимир Зеленский во время поездки к военным под Крым рассказал, что не исключено появление нового переговорного формата по Донбассу параллельно "нормандским" и "минским" переговорам.

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