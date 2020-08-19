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"Ответственность за разжигание беспорядков": Лукашенко предупредил Зеленского

19 августа, 15:50

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Белорусский МИД должен разъяснить Европе ситуацию с протестами

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко уже обвинял украинцев в беспорядках в Беларуси, а теперь еще и предупредил иностранных лидеров, в том числе и президента Украины Владимира Зеленского, об ответственности за "разжигание беспорядков".

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Об этом он заявил во время заседания Совета безопасности, передает БЕЛТА.

Он поручил Министерству иностранных дел Беларуси довести до иностранных лидеров информацию о ситуации в этой стране.

"Им просто надо рассказывать, что происходит в Беларуси. Чтобы эту информацию получили и Меркель (канцлер Германии), и Макрон (президент Франции), и Дуда (президент Польши), и Науседа (президент Литвы), и другие, и Зеленский. Чтобы они знали, что происходит в Беларуси, официальную точку зрения. И предупредить их (не стесняться) об ответственности за разжигание беспорядков. Финансирование беспорядков – это и есть разжигание. И мы видим сегодня, что это финансирование продолжается. Во-вторых, барабанить гусеницами на границе с Беларусью, проводить сейчас учения контрпродуктивно. Они это должны понимать, и они будут за это отвечать, если что случится", – сказал Лукашенко.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно у Зеленского резко ответили на обвинения Лукашенко. В Офисе президента Украины назвали поведение президента Беларуси провокационным, а также припомнили ему отпущенных в Россию "вагнеровцев", которых тот обещал выдать Украине.

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Отметим, что в Беларуси уже собрали почти четыре миллиона долларов в поддержку протестующих. Свои вклады в фонд сделали более 20 тысяч человек со всего мира. На днях и Евросоюз призывал использовать фонды для помощи охваченной протестами Беларуси. А тем временем соратники Тихановской допустили помощь Украины в диалоге с Лукашенко.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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Беларусь Владимир Зеленский Александр Лукашенко
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