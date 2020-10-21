Українська
$ 28,37
33,5
  1. Новости политики

Ответ на угрозы нацбезопасности: Зеленский подписал закон о разведке

21 октября, 15:25

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Разведданные могут повлиять на важные государственные решения, отметил президент

Президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон о разведке. Глава государства ожидает, что это поможет справится с актуальными угрозами национальной безопасности.

Реклама

Об этом сообщает ОПУ.

Подписание состоялось во время посещения управления информации Государственной пограничной службы Украины по случаю 17-й годовщины создания разведки ГПСУ. По словам президента, поддержка разведки на законодательном уровне будет способствовать своевременному выявлению, предотвращению и нейтрализации угроз.

"Реализация положений этого закона позволит создать эффективную систему украинской разведки, которая будет отвечать характеру и масштабным актуальным угрозам национальной безопасности Украины … Следует помнить, что вопрос разведки является приоритетом, а материалы разведчиков – основа для принятия важных государственных решений. Именно потому этот закон – не только новые возможности и новые способности для разведки, но и большая ответственность для государства, которое требует значительного усиления стратегической и оперативной составляющих разведдеятельности, совершенствования аналитической работы и качества полученной информации", – заявил Зеленский.

В тренде
Одним абзацем. Зеленский и 90 заболевших – как президента будут беречь в Раде от коронавируса

Глава государства выразил уверенность, что все задачи будут выполнены разведкой на высшем уровне.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", ранее президент назначил Кирилла Буданова руководителем Главного управления разведки Минобороны. Тогда же Зеленский рассказал о планах на военную разведку до 2025 года.

Смотрите видео, как работает украинская военная разведка:

Разведка ВСУ провела учения на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

разведка закон Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Третьякова удивила соцсети странной реакцией на речь Зеленского: видео из Рады
Третьякова удивила соцсети странной реакцией на речь Зеленского: видео из РадыПолитика
Опустевший Карабах. Куда уезжают люди
Опустевший Карабах. Куда уезжают людиПолитика
У Путина увидели угрозу в словах Зеленского о военных базах
У Путина увидели угрозу в словах Зеленского о военных базахПолитика
Посадок коррупционеров нет: Зеленский назвал виновных
Посадок коррупционеров нет: Зеленский назвал виновныхПолитика
Зеленскому показали украинскую
Зеленскому показали украинскую "вакцину" от коронавируса: будет бороться с новыми мутациямиПолитика
"Снова появился драйв и задор": эксперт оценил ежегодное послание ЗеленскогоПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять