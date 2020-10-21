Ответ на угрозы нацбезопасности: Зеленский подписал закон о разведке

Разведданные могут повлиять на важные государственные решения, отметил президент

Президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон о разведке. Глава государства ожидает, что это поможет справится с актуальными угрозами национальной безопасности.

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Об этом сообщает ОПУ.

Подписание состоялось во время посещения управления информации Государственной пограничной службы Украины по случаю 17-й годовщины создания разведки ГПСУ. По словам президента, поддержка разведки на законодательном уровне будет способствовать своевременному выявлению, предотвращению и нейтрализации угроз.

"Реализация положений этого закона позволит создать эффективную систему украинской разведки, которая будет отвечать характеру и масштабным актуальным угрозам национальной безопасности Украины … Следует помнить, что вопрос разведки является приоритетом, а материалы разведчиков – основа для принятия важных государственных решений. Именно потому этот закон – не только новые возможности и новые способности для разведки, но и большая ответственность для государства, которое требует значительного усиления стратегической и оперативной составляющих разведдеятельности, совершенствования аналитической работы и качества полученной информации", – заявил Зеленский.

Глава государства выразил уверенность, что все задачи будут выполнены разведкой на высшем уровне.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее президент назначил Кирилла Буданова руководителем Главного управления разведки Минобороны. Тогда же Зеленский рассказал о планах на военную разведку до 2025 года.

Смотрите видео, как работает украинская военная разведка:

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