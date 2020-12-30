Отставка главы КСУ: как отреагировали на решение Зеленского

Во фракции "Слуга народа" считают, что Тупицкий сам должен уйти в отставку

Главу Конституционного суда Александра Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем использования заведомо ложных показаний свидетеля. Однако из-за того, что преступление, которое ему инкриминируют, не относится к тяжким, меру пресечения избирать не планируют.

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Президент Украины Владимир Зеленский отстранил на два месяца от исполнения обязанностей судьи главу КСУ Александра Тупицкого.

Сайт "Сегодня" рассказывает, как отреагировали на решение Зеленского.

КСУ анонсировал специальное заседание из-за отстранения Тупицкого

Конституционный Суд намерен созвать специальное заседание по поводу отстранения от должности на два месяца главы Александра Тупицкого.

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"Никакой другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо него (Конституционного Суда. – Ред.)", – говорится в заявлении.

В "Слуге народа" прокомментировали отстранение Тупицкого

К слову, во фракции "Слуга народа" считают, что глава Конституционного суда Александр Тупицкий должен быть отстранен с должности судьи.

В тренде Офис генпрокурора просит Зеленского отстранить главу КСУ Тупицкого

"С точки зрения нравственности и справедливости – Тупицкий сам должен был уйти в отставку или обратиться в КС, чтобы его отстранили крайней мере на время расследования. Но мы видим человека, который банально и жадно держится за свое кресло, поэтому другого выхода из ситуации, наверное, нет", – заявила заместитель главы Комитета по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко.

Решение Зеленского об отстранении с должности Тупицкого является взвешенным – представитель президента в КС

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Представитель президента в КС Федор Вениславский заявил, что указ президента Владимира Зеленского об отстранении с должности судьи КСУ Александра Тупицкого является взвешенным и ответственным.

"Действовал ли президент Украины в пределах своих конституционных полномочий, принимая решение о временном отстранении судьи КСУ А. Тупицкого от должности судьи? Безусловно, да!",- сказал он.

Отметим, ранее представитель президента Украины в КСУ Федор Вениславский подчеркнул, что это не увольнение Тупицкого и не прекращение его полномочий судьи, а временная мера.

Также мы писали, что ранее в СНБО призвали Тупицкого подать в отставку.

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