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Отравители Навального должны быть привлечены к ответственности: Берлин и Париж поторопили Россию

5 сентября, 00:33

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

В Европе считают, что использование химического оружия противоречит международным нормам

Главы внешнеполитических министерств Германии и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан призвали Россию как можно быстрее прояснить детали произошедшего с российским оппозиционером Алексеем Навальным

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Об этом пишет "Интерфакс".

"Первый и основной шаг России, на территории которой имело место новое нарушение международного права, состоит в том, чтобы незамедлительно и полностью выявить факты и ответственных, стоящих за этим покушением на представителя российской политической оппозиции с использованием боевого нервнопаралитического вещества, относящегося к группе веществ, разработанных Россией", – сообщается в совместном заявлении министров иностранных дел двух стран.

"Те, на ком лежит ответственность за это ужасное деяние, должны быть выявлены и привлечены к ответственности", – добавили министры, отметив, что "это нападение на представителя российской оппозиции, к сожалению, не одиночный инцидент".

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Они заметили, что "использование химического оружия, где бы то ни было, когда бы то ни было, кем бы то ни было неприемлемо ни при каких условиях и противоречит международным нормам, которыми запрещено использование такого оружия".

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не намерена начинать расследование отравления оппозиционера Алексея Навального.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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Россия отравление Европа Алексей Навальный

Источник: Интерфакс

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