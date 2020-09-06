Отношения Украины и Беларуси не будут такими, как раньше – глава МИД

После обвинений официального Минска в адрес Киева о том, что украинцы причастны к массовым протестам в стране, отношения Украины и Беларуси больше не могут быть прежними.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает "Прямой".
"Очевидно, что отношения с Беларусью уже не могут быть такими, какими они было до этого. И не только из-за массовых и системных нарушений прав человека в Беларуси, но и из-за решения по "вагнеровцам", из-за того, что Украина во всем, оказывается, виновата", - подчеркнул он.
Также дипломат заявил, что Россия начинает "заводить своих специалистов, а обвиняют Украину".
"Это недружественная политика, и мы не должны это терпеть. Моя политика в дипломатии всегда очень простая: если тебя бьют, ты должен ударить в ответ", - резюмировал Кулеба.
Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Киев в организации протестов.
Позже министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет жестко реагировать на недружественные действия Беларуси.
Также сообщалось, что Лукашенко неоднократно приплетал Украину к протестам в Беларуси.
Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк