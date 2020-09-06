Отношения Украины и Беларуси не будут такими, как раньше – глава МИД

Кулеба объяснил, почему испортились отношения между Киевом и Минском

После обвинений официального Минска в адрес Киева о том, что украинцы причастны к массовым протестам в стране, отношения Украины и Беларуси больше не могут быть прежними.

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Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает "Прямой".

"Очевидно, что отношения с Беларусью уже не могут быть такими, какими они было до этого. И не только из-за массовых и системных нарушений прав человека в Беларуси, но и из-за решения по "вагнеровцам", из-за того, что Украина во всем, оказывается, виновата", - подчеркнул он.

Также дипломат заявил, что Россия начинает "заводить своих специалистов, а обвиняют Украину".

"Это недружественная политика, и мы не должны это терпеть. Моя политика в дипломатии всегда очень простая: если тебя бьют, ты должен ударить в ответ", - резюмировал Кулеба.

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Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Киев в организации протестов.

Позже министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет жестко реагировать на недружественные действия Беларуси.

Также сообщалось, что Лукашенко неоднократно приплетал Украину к протестам в Беларуси.

Видео: Пул №3/Telegram

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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