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Отмены второго тура выборов не будет: Верещук выступила с заявлением

23 октября, 11:26

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Верещук назвала абсурдной идею своей коллеги по фракции Татьяны Грищенко

На рассмотрение Верховной Рады даже не будут выносить проект постановления об отмене второго тура местных выборов.

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Об этом заявила в эфире одного из телеканалов народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук, передает УНИАН.

Накануне такая инициатива была зарегистрирована в парламенте "слугой народа" Татьяной Грищенко, однако ее коллега по фракции забраковала эту идею.

"Мы это постановление рассматривать не будем, оно не попадет в парламентский зал, оно совершенно абсурдно по своей сути: и юридически, и политически. Здесь даже нечего обсуждать. Этого постановления не будет", – отметила Верещук.

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Отметим, что в Комитете избирателей Украины объясняли, что отмена второго тура противоречит Конституции Украины и нарушает избирательные права граждан. Более того, перенос второго тура фактически оставит города без легитимной власти и приведет к пребыванию местной власти в подвешенном состоянии.

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Напомним, до выборов осталось пару дней. Они впервые пройдут в условиях пандемии, но избирателям даже коронавирус не будет помехой. Сайт "Сегодня" объяснил, кто и как сможет проголосовать на местных выборах.

Видео: опора

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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