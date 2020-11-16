Отмена заочного ареста Януковича: что за этим стоит

Решение Киевского апелляционного суда отменить заочный арест экс-президента Виктора Януковича по делу о разгоне Майдана и возвращение дела в суд первой инстанции для нового рассмотрения может быть попыткой исправить допущенные нарушения.

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Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказали опрошенные юристы.

Адвокат Иван Либерман считает, что, скорее всего, сами судьи понимают, что нельзя по каким-либо политическим убеждениям ограничивать человека.

"Какие ошибки были совершены следствием? Я не являюсь адвокатом ни одной из сторон, но то, что я видел – могу прокомментировать. Например, Юрий Луценко, будучи генпрокурором, объявлял подозрение Януковичу по видеосвязи во время перерыва в судебном заседании. При этом Луценко не был уверен в том, что Янукович его слышал. Это не то, что вопиющее (нарушение), это недопустимо!" – говорит он.

Он напомнил, что по закону человек должен лично получить подозрение. Если же он не получил подозрение, то и не может быть обвиняемым.

Еще один юрист, Евгений Солодко, предполагает, что в деле есть достаточно серьезные процессуальные нарушения.

"Поскольку я сам работаю по некоторым делам того периода, то могу сказать о крайне непрофессиональных действиях прокуратуры. Они (действия) провоцируют соответствующие решения судов. Могу предполагать, что непрофессиональные действия органа досудебного расследования являются причиной принятия судами подобных решений. Почему? Потому что суд, в отличие от прокуроров, скрупулезно подходит к нормативному обоснованию ареста. Не важно, заочный арест или нет, о Януковиче идет речь или нет. Когда прокуроры подменяют законы целесообразностью, то суды стараются расставлять акценты в соответствии с законом. Обратите внимание на то, что отказано не было, дело было отправлено на новое рассмотрение. Видимо, суд первой инстанции не был убедителен в мотивации в решении об аресте", – говорит эксперт.

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Адвокат Игорь Фомин, который в свое время защищал интересы тех, кого преследовали при Януковиче, ответил кратко. Он сообщил, что сложно комментировать решение суда, когда нет полного текста. При этом Фомин предположил, что одной из причин могло стать, например, то, что истек срок полномочий судьи и по факту решение принималось неуполномоченным судьей.

Еще один адвокат, Александр Плахотнюк, ответил нам так:

"С вероятностью на 90% могу сказать, что вряд ли здесь замешана политика. Скорее всего, это – недочеты следствия. Качество работы органов досудебного следствия оставляет желать лучшего".

Напомним, в прокуратуре объяснили решение суда по Януковичу и заявили, что он остается в розыске.

Также напомним, это не единственное решение Киевского апелляционного суда по Януковичу. Ранее суд оставил в силе приговор Оболонского райсуда Киева, которым экс-президент приговаривается к 13 годам лишения свободы. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 статьи 111 (государственная измена), ч. 5 статьи 27, ч. 2 статьи 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

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